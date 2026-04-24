Кравцев Сергей
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в перспективе Европе все же придется садиться за стол переговоров с Россией для завершения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".
Переговоры. Фото: из открытых источников
В Албании считают, что несмотря на продолжающуюся поддержку Киева, дипломатическое урегулирование в конечном итоге невозможно без диалога с Кремлем.
По мнению Рамы, Европа, уходя от диалога, делает себе медвежью услугу, ведь лишает себя участия в будущем мирном соглашении между Украиной и Россией.
Он отметил, что любые будущие контакты должны происходить с позиции силы и не означать ослабления поддержки Украины или уступок со стороны Запада.
При этом, как отмечается, текущая политика ЕС остаётся неизменной и включает дальнейшее усиление военной и финансовой помощи Киеву, а также давление на Россию.
