Главная Новости Мир Европа В Европе вновь заговорили о переговорах с РФ: кто в этот раз продвигает инициативу
В Европе вновь заговорили о переговорах с РФ: кто в этот раз продвигает инициативу

Politico пишет о том, что премьер Албании заявил о необходимости переговоров с РФ

24 апреля 2026, 08:01
Кравцев Сергей

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в перспективе Европе все же придется садиться за стол переговоров с Россией для завершения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Переговоры. Фото: из открытых источников

В Албании считают, что несмотря на продолжающуюся поддержку Киева, дипломатическое урегулирование в конечном итоге невозможно без диалога с Кремлем.

"Я могу сказать, что Европа совершила большую стратегическую ошибку, разорвав все каналы с Россией", – сказал он в интервью на Дельфийском экономическом форуме в Греции. "Европа должна всегда, всегда, всегда говорить со всеми".

По мнению Рамы, Европа, уходя от диалога, делает себе медвежью услугу, ведь лишает себя участия в будущем мирном соглашении между Украиной и Россией.                  

"Чем больше мы откладываем это [разговор с Россией], тем меньше в конце концов будем иметь влияния, ведь Россия – как бы эта война не завершилась – никуда не исчезнет", – сказал он, добавив, что Албания не имеет никаких связей с Россией.

Он отметил, что любые будущие контакты должны происходить с позиции силы и не означать ослабления поддержки Украины или уступок со стороны Запада.

При этом, как отмечается, текущая политика ЕС остаётся неизменной и включает дальнейшее усиление военной и финансовой помощи Киеву, а также давление на Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.




Источник: https://www.politico.eu/article/albania-pm-edi-rama-eu-mistake-russia-ukraine-war/
