Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой у Дональда Трампа спросили, правдивой ли является информация в СМИ о том, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Ответ лидера США был таков:

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но, если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", — сказал Дональд Трамп.

Стоит отметить, ранее в российском МИД сообщили о приглашении Москвы к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, который пройдет в Майами в декабре этого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Путинский чиновник проинформировал, что окончательное решение о поездке будет принято позже.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим поближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Как уже писали российские пропагандистские СМИ, российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне.

