Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Во время общения с прессой у Дональда Трампа спросили, правдивой ли является информация в СМИ о том, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Ответ лидера США был таков:
Стоит отметить, ранее в российском МИД сообщили о приглашении Москвы к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, который пройдет в Майами в декабре этого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Путинский чиновник проинформировал, что окончательное решение о поездке будет принято позже.
Как уже писали российские пропагандистские СМИ, российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне.
