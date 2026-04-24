Главная Новости Мир G20 Получил ли Путин приглашение на саммит G20 в Майами: Трамп удивил ответом
commentss НОВОСТИ Все новости

Получил ли Путин приглашение на саммит G20 в Майами: Трамп удивил ответом

Дональд Трамп высказался о возможном визите Путина на саммит G20

24 апреля 2026, 07:26
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой у Дональда Трампа спросили, правдивой ли является информация в СМИ о том, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Ответ лидера США был таков:

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но, если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно", — сказал Дональд Трамп.

Стоит отметить, ранее в российском МИД сообщили о приглашении Москвы к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, который пройдет в Майами в декабре этого года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Путинский чиновник проинформировал, что окончательное решение о поездке будет принято позже. 

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим поближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН. 

Как уже писали российские пропагандистские СМИ, российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль усиливает курс на милитаризацию российского общества и власти, продвигая участников войны против Украины на ключевые должности накануне выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны.

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления 21 апреля заявил, что ветераны войны уже возвращаются с фронта и становятся эффективными управленцами на местах.




Источник: https://t.me/ClashReport/80494
