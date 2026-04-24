У Європі знову заговорили про переговори з РФ: хто на цей раз просуває ініціативу

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що в перспективі Європі все ж таки доведеться сідати за стіл переговорів з Росією для завершення війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Politico".

В Албанії вважають, що незважаючи на підтримку Києва, що триває, дипломатичне врегулювання в кінцевому підсумку неможливе без діалогу з Кремлем.

"Я можу сказати, що Європа зробила велику стратегічну помилку, розірвавши всі канали з Росією", – сказав він в інтерв'ю на Дельфійському економічному форумі у Греції. "Європа має завжди, завжди, завжди говорити з усіма".

На думку Рами, Європа, уникаючи діалогу, робить собі ведмежу послугу, адже позбавляє себе участі в майбутній мирній угоді між Україною та Росією.

"Чим більше ми відкладаємо це [розмова з Росією], тим менше зрештою матимемо впливу, адже Росія — як би ця війна не завершилася — нікуди не зникне", — сказав він, додавши, що Албанія не має жодних зв'язків із Росією.

Він зазначив, що будь-які майбутні контакти мають відбуватися з позиції сили та не означати послаблення підтримки України чи поступок із боку Заходу.

При цьому, як зазначається, поточна політика ЄС залишається незмінною та включає подальше посилення військової та фінансової допомоги Києву, а також тиск на Росію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що він не запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20. Однак він вважає, що такий візит був би корисним.



