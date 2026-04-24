У Європі знову заговорили про переговори з РФ: хто на цей раз просуває ініціативу

Кравцев Сергей
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що в перспективі Європі все ж таки доведеться сідати за стіл переговорів з Росією для завершення війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Politico".
Переговори. Фото: з відкритих джерел
В Албанії вважають, що незважаючи на підтримку Києва, що триває, дипломатичне врегулювання в кінцевому підсумку неможливе без діалогу з Кремлем.
На думку Рами, Європа, уникаючи діалогу, робить собі ведмежу послугу, адже позбавляє себе участі в майбутній мирній угоді між Україною та Росією.
Він зазначив, що будь-які майбутні контакти мають відбуватися з позиції сили та не означати послаблення підтримки України чи поступок із боку Заходу.
При цьому, як зазначається, поточна політика ЄС залишається незмінною та включає подальше посилення військової та фінансової допомоги Києву, а також тиск на Росію.
