В Европе заговорили об альтернативе ЕС во главе с РФ: о чем идет речь

Сербии рассматривает международное объединение БРИКС серьезной альтернативой Евросоюза. Более того, страна отправит на предстоящий саммит в Казане РФ своего представителя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung сделал сербский вице-премьер Александр Вулин.

БРИКС. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметил, если организация БРИКС стала привлекательной для других государств, то Сербии тоже стоит обратить на нее свое внимание. Помимо этого, политик подтвердил, что страна примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казане с 22 по 24 октября, отправив на него представителя.

"Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС", — заявил Вулин.

В то же время чиновник признал, что сам является евроскептиком, но к членству в Евросоюзе стремится большинство населения Сербии.

Стоит отметить, БРИКС является международном объединением пяти стран, а именно: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Изначально организация называлась BRIC, поскольку была без Южной Африки, однако после ее присоединения в 2010 группа стран стала называться BRICS.

Международное объединение включает страны с быстро растущими экономиками, которые работают на укрепление экономического сотрудничества, увеличение политического влияния на международной арене, а также стремятся развивать альтернативные финансовые механизмы. В частности, речь идет о таких механизмах, которые не зависят от Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

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