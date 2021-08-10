В Германии грузовик врезался в переполненный автобус: пассажира выбросило на дорогу (ФОТО)

В Германии произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает издание Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Смертельное ДТП в Германии. Фото: haz.de/Frank Tunnat

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Лангенхаген, что находится в земле Нижняя Саксония. Сообщается, что в вечернее время суток грузовой автомобиль совершил столкновение с переполненным автобусом.

В результате происшествия погиб один пассажир автобуса. Его выбросило из транспортного средства. По предварительным данным причиной аварии могла стать неисправность светофора.

В ДТП получили ранения разной степени тяжести оба водителя и 17 пассажиров (из них четверо — дети). На место инцидента прибыли медики, которые доставили потерпевших в медицинские учреждения. Один из детей получил тяжелые ранение и был доставлен в больницу по воздуху.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции пассажирский автобус попал в ДТП. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел с трассы. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще многие получили травмы. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировало о том, что в Латвии потерпел крушение небольшой частный самолет. Он разбился незадолго после того, как совершил взлёт. На борту летательного аппарата находилось два человека. По предварительной информации авиакатастрофа могла произойти из-за неполадок с двигателем самолета. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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