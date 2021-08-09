В Турции пассажирский автобус вылетел с шоссе: много погибших и раненых (ФОТО)

В Турции в смертельное ДТП попал пассажирский автобус. Об этом сообщает издание Anadolu.

ДТП с автобусом в Турции. Фото: hurriyetdailynews.com

Как стало известно, инцидент произошел на западе Турции. Сообщается, что водитель пассажирского автобуса, который направлялся в город Эдремит, не справился с управлением, перевернулся, а затем вылетел с шоссе.

В результате происшествия от полученных травм погибло пятнадцать человек (из них 11 скончались на месте и еще четверо в стенах больницы) и еще, как минимум 18 получили ранения различной степени тяжести.

Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения в Балыкесире, прибывшими на место событий медиками. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

В Сети появились фотографии с места инцидента.

Фото: aa.com.tr.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции служебный автобус с пассажирами внутри перевернулся и вылетел с дороги. Смертельное ДТП произошло недалеко от турецкого города под названием Кемальпаша. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в ограждение. После того как автобус перевернулся он, повис на дереве. В результате происшествия погибло шестеро человек и еще многие получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше 30-летний гражданин Украины попал в серьезное ДТП. В момент аварии в легковушке находилось двое человек. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и на большой скорости врезался в здание. В этот момент в доме находились хозяева. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









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