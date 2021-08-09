В Латвии разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

В Латвии произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает издание Delfi.

Крушение самолета в Латвии. Фото: АР (архивное фото)

Как стало известно, инцидент произошел в Цесисском крае, что в центральной части Латвии. Сообщается, что во время взлёта частный летательный аппарат потерпел крушение. Легкомоторный самолет не смог набрать высоту и выровняться, а затем рухнул на землю. В момент крушения в транспорте находилось два человека.

В результате происшествия один человек погиб на месте, а второй получил ранения, но смог выбраться своими силами из разрушенной машины. Потерпевший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. По предварительным данным, крушение самолета могло произойти из-за неполадок в двигателе. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появилось видео с места авиакатастрофы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии военный вертолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Сообщается, что на борту летательного аппарата в момент катастрофы находилось два пилота. Падение вертолета в озеро произошло тогда, когда он пролетал над дамбой. На место инцидента поспешили медики и сотрудники правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в штате Калифорния, что в США потерпел крушение небольшой частный реактивный самолет. Он разбился во время того, как заходил на посадку. Сообщается, что сразу после крушения летательного аппарата, на месте катастрофы разгорелся сильный пожар. В Сети появилось видео с места инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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