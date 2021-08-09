logo
Русский Українська

BTC/USD

43757.73

ETH/USD

2959.93

LTC/USD

150.24

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Латвии разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Латвии разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

Крушение самолета могло произойти из-за неполадок с двигателем

сегодня, 11:29
Автор:

Денис Подставной

В Латвии произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает издание Delfi. 

В Латвии разбился самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

Крушение самолета в Латвии. Фото: АР (архивное фото)

Как стало известно, инцидент произошел в Цесисском крае, что в центральной части Латвии. Сообщается, что во время взлёта частный летательный аппарат потерпел крушение. Легкомоторный самолет не смог набрать высоту и выровняться, а затем рухнул на землю. В момент крушения в транспорте находилось два человека. 

В результате происшествия один человек погиб на месте, а второй получил ранения, но смог выбраться своими силами из разрушенной машины. Потерпевший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. По предварительным данным, крушение самолета могло произойти из-за неполадок в двигателе. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Сети появилось видео с места авиакатастрофы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии военный вертолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Сообщается, что на борту летательного аппарата в момент катастрофы находилось два пилота. Падение вертолета в озеро произошло тогда, когда он пролетал над дамбой. На место инцидента поспешили медики и сотрудники правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в штате Калифорния, что в США потерпел крушение небольшой частный реактивный самолет. Он разбился во время того, как заходил на посадку. Сообщается, что сразу после крушения летательного аппарата, на месте катастрофы разгорелся сильный пожар. В Сети появилось видео с места инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-cesisskom-krae-upal-samolet-pri-krushenii-pogib-grazhdanin-litvy.d?id=53469223
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ