В Германии неизвестным веществом отравились работники университета: что говорят в полиции

Прокуратура Дармштадта начала расследование отравления людей и начала производство по факту покушения на убийство. Об этом сообщают в пресс-службе Дармштадтского технического университета.

В Германии неизвестным веществом отравились работники университета, фото из открытых источников

Ректор университета Таня Брюль подчеркнула, что шокирована очевидным преступлением, которое произошло в заведении, и лично связалась с каждым пострадавшим.

Известно, что 23 августа семеро работников университета отравились неизвестным веществом после употребления еды и напитков на территории кампуса Лихтвизе. Сообщается, что руки и ноги пострадавших начали синеть. Шесть человек госпитализированы с симптомами отравления, одного человека перевели в реанимацию. Сейчас пострадавшим лучше, последних двух пациентов уже должны выписать.



Во время обысков в кампусе и помещениях университета обнаружены несколько коробок для молока и емкости с водой, где были вредные примеси с резким запахом. В ходе расследования специалисты Управления криминальной полиции государственной администрации Гессена смогли обнаружить вещества, в том числе в продуктах питания, изъятых полицией на месте преступления, употребление которых могло вызвать такие симптомы. Что это за вредные вещества пока выясняется.

Однако студентов и работников университета просят быть внимательными и осторожными, не употреблять пищу или напитки, которые остаются без присмотра на мини-кухнях или в других комнатах университета.

В штабе полиции в Южном Гессене для расследования фактов была создана комиссия из 40 человек. Расследование продолжается, и полиция делает все возможное, чтобы оперативно установить личность преступника, который отравил продукты и имел доступ к кухне между пятницей 20 и понедельником 22 августа.

Как сообщал портал "Комментарии", в американских дипломатов, работавших в Берлине, диагностировали "Гаванский синдром". Этим синдромом называют несколько симптомов, которые впервые появились у дипломатов на Кубе еще в 2016 году. Симптомы синдрома: головокружение, головная боль, усталость, тошнота, тревожность, потеря памяти, шум в ушах и др. Консилиум Национальной академии наук США вынес решение о том, что симптомы "Гаванского синдрома" могут возникать от воздействия направленных импульсных радиочастот.

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