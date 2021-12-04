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В Германии полицейские обнаружили сразу пять трупов в жилом доме: что известно

В городе Кенигс-Вустерхаузен расследуют дело о массовом убийстве

сегодня, 20:25
Автор:

Денис Подставной
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В Германии сотрудники правоохранительных органов обнаружили сразу несколько мёртвых граждан в жилом доме. Об этом пишет издание N-TV. 

В Германии полицейские обнаружили сразу пять трупов в жилом доме: что известно

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в одном из домов немецкого города Кенигс-Вустерхаузен, который расположен недалеко от столицы страны. Сообщается, что к стражам порядка обратился местный житель. Он рассказал, что счел странным, то что его соседей не было видно на протяжении длительного времени.

Прибыв на место событий, полицейские обнаружили в доме бездыханные тела пяти человек. Согласно информации правоохранителей, все погибшие были убиты. 

В настоящее время по данному факту уже начато расследование. Улица, на которой расположен дом, где произошло преступление, была закрыта для движения транспортных средств. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в итальянском городе Триест, что на северо-востоке страны полицейские обнаружили бездыханное тело гражданки Украины. На момент смерти женщине было 43 года. На данный момент специалисты устанавливают точную причину смерти. Стражи порядка рассматривают сразу несколько версий, в том числе и версию об убийстве. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что израильский истребитель F-15I совершил сложную аварийную посадку. Как стало известно, во время выполнения тренировочного полета у воздушного судна возникли проблемы с шасси. Экипаж не смог ликвидировать ошибки в воздухе и ему пришлось зажать самолет на двух из трех колес. В результате происшествия летательный аппарат получил механические повреждения. Жизни пилотов ничего не угрожает. 




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Источник: https://www.n-tv.de/panorama/Fuenf-Tote-in-Haus-bei-Berlin-aufgefunden-article22977050.html
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