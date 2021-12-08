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В Германии танк столкнулся с военным внедорожником: есть погибшие

В Германии во время учений произошло происшествие с танком

сегодня, 12:10
Автор:

Денис Подставной
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В Германии произошла смертельная авария с участием военной техники. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Германии танк столкнулся с военным внедорожником: есть погибшие

Танк. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на полигоне Берген, который находится в Нижней Саксонии. Сообщается, что во время учений произошла авария с участием танка. 

Танк столкнулся с внедорожником военных. В результате происшествия два человека получили смертельные ранения. 

Согласно информации в СМИ, на полигоне в Нижней Саксонии в основном проводят тренировки с участием немецких танков Леопард. Масса такой машины составляет приблизительно 60 тонн. 

Министр обороны Германии уже выразила соболезнования семьям погибших.

Устанавливаются все обстоятельство инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в городе Денау (Узбекистан) произошел взрыв в торговом центре. В результате происшествия произошло возгорание, а также обрушение нескольких стен здания. По предварительным данным два гражданина получили ранения не совместимые с жизнью. Еще несколько человек травмировались. На данный момент уже было начато расследование, которое установит все обстоятельства трагедии. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Замбии на молодую туристку напал разъяренный крокодил. В этот момент британка занималась рафтингом на реке Замбези. Животное схватило девушку за ногу и пыталось утащить под воду. К счастью, в этот момент рядом находились её друзья, которые пришли на помощь. Общими усилиями им удалось отбиться от хищника. В результате происшествия туристка получила ранения бедра и голени и в настоящее время находится в медицинском учреждении. 






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Источник: https://korrespondent.net/world/4425004-v-hermanyy-dvoe-voennykh-pohybly-v-avaryy-s-tankom
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