В Замбии на молодую туристку напал разъяренный крокодил: подробности

В Замбии на девушку напал крокодил. Об этом пишет издание BBC.

Крокодил. Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие произошло на реке Замбези в Замбии. 18-летняя британка занималась рафтингом и в какой-то момент на неё напал крокодил.

Хищник схватил свою жертву за ногу и попытался утащить под воду. На помощь пострадавшей поспешили друзья. Совместными усилиями им удалось отбиться от крокодила. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

У девушки повреждено бедро и голень. Сообщается, что после того, как состояние пострадавшей улучшиться её перевезут в Великобританию.

Как передает СМИ, представители компании организатора рафтинга утверждают, что это первый случай на их практике, когда крокодил напал на туристов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в румынских Карпатах на украинских туристов напал медведь. Инцидент произошел в районе замка Пелеш, который находится неподалёку от города Синая. По данным СМИ, медведица напала на граждан Украины, испугавшись взрывов петард, которые использовали туристы. Украинцы получили ранения рук и ног. Власти города Синая заявили, что люди пострадали не в результате нападения зверя, который защищал своего детеныша, а пытаясь убежать от него.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Узбекистане прогремел сильный взрыв в здании торгового центра. В результате происшествия произошло обрушение нескольких стен, а также возгорание. Согласно предварительной информации, жертвами стали двое граждан. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!