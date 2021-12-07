В Узбекистане прогремел мощный взрыв в торговом центре: есть погибшие (ВИДЕО)

В Узбекистане прогремел взрыв в общественном месте. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня ночью, 7 декабря, в городе Денау, который находится в Сурхандарьинской области Узбекистана. Как стало известно, в одном из торговых центров прогремел взрыв.

В результате инцидента произошло частичное обрушения здания. Кроме того, вспыхнул пожар. Согласно предварительным данным, жертвами стали два человека. По меньшей мере девять граждан получили ранения различной степени тяжести.

На место событий прибыли медики, спасатели, а также комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во Франции произошел взрыв в жилом здании. В результате происшествия стены дома обрушились и под завалами оказались несколько человек. Четверо граждан пострадали и были доставлены в больницу. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. По информации СМИ, под завалами могут оставаться пятеро жильцов дома. Спасатели продолжают поиски.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Индонезии не перестает извергаться мощный вулкан. Его потоки раскалённой лавы разрушили один из мостов. Он соединял несколько районов в провинции Восточная Ява. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни более двадцати человек. Многие числятся пропавшими без вести. Робота спасателей усложняется из-за плохих погодных условий.

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