logo
Русский Українська

BTC/USD

45183.89

ETH/USD

3132.40

LTC/USD

169.65

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Греции расследуют причины пожаров: скольких людей арестовала полиция
commentss НОВОСТИ Все новости

В Греции расследуют причины пожаров: скольких людей арестовала полиция

Задержания вероятных поджигателей проводили по всей стране

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна

В Греции продолжают гореть леса на Пелопоннесе, недалеко от районов Дафни, Кастраки, Лотос, Лиодор, Хрисохори, Фанараки и Пирри. Огонь уже уничтожил поля и фермы, а также повредил коммуникации. В то же время греческая полиция расследует причины возгорания лесных массивов. Об этом сообщает издание Alpha News.

В Греции расследуют причины пожаров: скольких людей арестовала полиция

Огонь продолжает уничтожать леса в Греции, фото AJ+

Известно, что всего было задержано 118 человек по подозрениям в поджогах. Впрочем, большинство задержанных полиция отпустила. Арестовали пока 18 человек, их подозревают в поджогах и неосторожном обращении с огнем, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

Задерживать подозреваемых начали 4 августа. Известно, что трех человек арестовали по сообщениям пожарных, семь — в результате расследования поджогов. На арест одного подозреваемого выдали ордер следователи и еще семерых задержали после предварительного расследования полицейскими службами ELAS.


В Греции расследуют причины пожаров: скольких людей арестовала полиция - фото 2

Возраст арестованных за поджоги разный, в пределах от 15 до 78 лет. Как отмечается, это жители разных регионов. Задержание полиция проводила в Крионери, Маркопуло, Аттике, Педи-Торе-Ареоси, Гизе, Пераме, Мессинии, Янине, на Лесбосе, в Серри и Фокиде.

Известно также о нескольких вероятных причинах возгорания лесов в разных регионах. На Лесбосе человек сжигал овечью шерсть. В Серри мужчины в парке сжигали кабели, чтобы извлечь из них медь. Известно, что один из пожаров, который сжег местное кладбище в Крионери, разжег пожарный. Не все попытки людей разжечь огонь были успешными, но таких поджигателей тоже задержали. К примеру, в Гизе мужчина пытался поджечь дерево и траву, но его действия остановили.

Пока оперативные службы пытались потушить пожары, некоторые граждане не упустили возможности украсть то, что плохо лежит в домах, которые покинули эвакуировавшиеся жители. Поэтому полицейские также задержали шесть человек, подозреваемых в ограблении полуразрушенных домов.

Как писал портал "Комментарии", в Греции продолжают бушевать пожары.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.alphanews.live/greece/ethelontis-ebaze-foties-gia-na-tis-sbinei-o-idios
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ