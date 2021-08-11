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Главная Новости Мир Европа Эвакуируют десятки сёл: в Греции продолжают бушевать лесные пожары (ФОТО)
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Эвакуируют десятки сёл: в Греции продолжают бушевать лесные пожары (ФОТО)

Пожары разгорелись в труднодоступной местности

сегодня, 15:45
Автор:

Денис Подставной

В Греции продолжают бушевать лесные пожары. Об этом сообщает издание Ekathimerini. 

Эвакуируют десятки сёл: в Греции продолжают бушевать лесные пожары (ФОТО)

Сильные лесные пожары в Греции. Фото: Reuters

Как стало известно, в районе Гортинии, что на Пелопоннесе сотрудники пожарной службы на протяжении всей ночи боролись с распространением возгораний на жилые районы. 


Стихия продолжает бушевать в труднодоступной местности недалеко от районов Дафни, Кастраки, Лотос, Лиодора, Хрисохори, Фанараки и Пирри. 

Пламенем были уничтожены большие площади сельскохозяйственных угодий, животноводческие фермы, а также нарушено электро и водоснабжение. 

За один день в качестве предосторожности из опасных районов были эвакуированы жители двух десятков деревень. Сегодня ожидается подкрепление для борьбы со стихией. 

Эвакуируют десятки сёл: в Греции продолжают бушевать лесные пожары (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Алжире вспыхнули лесные пожары. Сообщается, что огонь опустошил леса уже, как минимум в 16 африканских провинциях. На данный момент из-за пожаров погибло более 40 человек. Из них 25 являлись военными, которые помогали местным жителям спастись от огня. Некоторые граждане самостоятельно занимаются ликвидацией возгораний. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на одну из китайских провинций обрушились сильные проливные дожди. Они шли на протяжении всех выходных и вызвали масштабные наводнения. Сообщается, что из-за стихии уровень основных рек региона сильно поднялся. Водохранилище, которое находится в городе Дачжоу превысило лимит более, чем на два метра. Наводнения разрушают жилые дома. Эвакуированы десятки тысяч жителей опасных районов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1166076/over-20-villages-evacuated-as-fire-rages-in-gortynia/
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