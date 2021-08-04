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Главная Новости Мир Европа В Греции разгорелись сильные лесные пожары: огонь подбирается к столице (ФОТО)
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В Греции разгорелись сильные лесные пожары: огонь подбирается к столице (ФОТО)

Огонь тушат с помощью вертолетов и самолетов

сегодня, 15:02
Автор:

Денис Подставной

В Греции продолжают полыхать леса. Об этом сообщает издание Reuters. 

В Греции разгорелись сильные лесные пожары: огонь подбирается к столице (ФОТО)

Пожары в Греции. Фото: Reuters

Как стало известно, вчера, 3 августа, пожары бушевали к северу от столицы Греции Афин. Было зафиксировано более 80 очагов возгораний. Сообщается, что для ликвидации пожаров, которые разгорелись на склонах горы Парнис, были привлечены около 300 полицейских, более 500 сотрудников пожарной службы. Огонь тушили с помощью вертолетов и самолётов. 

В Греции разгорелись сильные лесные пожары: огонь подбирается к столице (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

В пригородах Варымпопи, Адамес и Фракомакедонес, что находятся примерно в 20 километрах к центру Афин, местным жителям было приказано покинуть своё жильё. Также сообщается, что семеро человек были доставлены в медицинские учреждения с проблемами дыхания. Ранее уже были эвакуированы дети из летнего лагеря. Из бывшего загородного дворца греческих королей и места погребения членов королевской семьи Татой, что на склоне горы Парнис, были вывезены ценные предметы. 

Из-за пламени была нарушена работа поездов, некоторые автодороги были перекрыты. 

В Сети появились фото бушующей стихии. 

В Греции разгорелись сильные лесные пожары: огонь подбирается к столице (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Якутии продолжают бушевать лесные пожары. Из-за стихии некоторые территории погрузились во мрак средь бела дня. Густой дым закрыл собой солнце. В некоторых районах была приостановлена ликвидация пожаров из-за того, что самолеты не смогли взлететь по причине плохой видимости. Огонь не стихает, а специалисты фиксируют новые очаги возгораний. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Хорватии на протяжении нескольких суток продолжается сильный пожар неподалёку от города Трогир. Огонь приблизился к автодороге, под угрозой оказалась одна из автозаправочных станций. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/wildfire-burns-near-athens-industrial-zone-trains-disrupted-2021-08-03/
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