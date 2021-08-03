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Якутия погрузилась во мрак из-за лесных пожаров (ВИДЕО)

Средь бела дня наступила темнота

сегодня, 19:47
Автор:

Денис Подставной








В Якутии разгорелись сильные лесные пожары. Об этом сообщает издание ТСН.

Якутия погрузилась во мрак из-за лесных пожаров (ВИДЕО)

Пожары в Якутии. Фото: elena.nurkuo.shishigina / Instagram

Как стало известно, в некоторых районах Якутии сейчас наблюдается нулевая видимость. Солнце оказалось скрыто густым дымом от пожаров. Сообщается, что из-за плохой видимости в нескольких районах были остановлена ликвидация возгораний из-за того, что самолеты не смогли взлететь. Средь бела дня наступила темнота.  

Якутия погрузилась во мрак из-за лесных пожаров (ВИДЕО) - фото 2

Фото: elena.nurkuo.shishigina / Instagram 

Отмечается, что в регионе уже выгорело около одного миллиона гектаров леса. Пожары не прекращаются. Фиксируются новые очаги возгораний. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировал о том, что в Турции лесные пожары вплотную подобрались к курортным городам. От стихии страдает город Мармарис. Пламенем охвачен лес вблизи жилых районов и гостиниц. Из-за близости пожаров к жилым районам города были эвакуированы постояльцы отелей и персонал. Для борьбы со стихией прибывают подкрепления из других провинций страны. В Сети появляются видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Хорватии вспыхнули лесные пожары. Уже несколько дней стихия бушует неподалеку от города под названием Трогир, что в области Далмации. Пламя уже приблизилось к государственной трассе и домам. Под угрозой оказалась автозаправочная станция, которая находится вблизи дороги. Для борьбы с огнем были привлечены самолеты, несколько десятков пожарных автомобилей, и более сотни сотрудников пожарной службы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://tsn.ua/ru
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