В Греции жестко разогнали акцию протеста: что произошло (ВИДЕО)

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Здание парламента в Афинах. Фото: ljplus.ru

Так, в Афинах 10 февраля вышли на протест против законопроекта об образовании, за который сегодня голосовал парламент. Когда участники митинга подошли к зданию парламента, то ситуация обострилась. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ, после чего начались столкновения между полицейскими и протестующими.





Далее митингующие вернулись к метро "Университет", планируя разойтись. Однако произошел еще один конфликт: неизвестные атаковали полицейских с коктейлями Молотова. Правоохранители начали арестовывать людей, акция прекратилась.

Сообщается, что в общеобразовательном митинге участвовали учителя, студенческие и родительские объединения, студенты и сотрудники университетов. Их не устраивает законопроект, который меняет систему доступа к высшему образованию. К примеру, закон предусматривает создание при университетах специальных охранных структур, а также отчисление тех, кто уже нескольких лет не может сдать экзамены и получить диплом. Проект закона рассматривается в греческом парламенте уже несколько дней.





Стоит отметить, что в период карантинных ограничений в Греции не разрешается устраивать массовые мероприятия. Полиция пресекает подобные акции с толпой людей.

Напомним, в начале февраля в Греции ужесточили карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Так, решили приостановить сферы услуг, общепита, все виды деятельности и услуг, которые были разрешены до праздников.

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