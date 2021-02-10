В Греции жестко разогнали акцию протеста: что произошло (ВИДЕО)

Язык
Coinspot 10.02.2021
BTC/USD
44936.77
ETH/USD
1730.90
LTC/USD
180.16
НБУ 10.02.2021
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Греции акция
протеста из-за нового закона в сфере образовании перешла в столкновения. Об
этом сообщает издание Newsit.
Здание парламента в Афинах. Фото: ljplus.ru
Так, в Афинах 10 февраля вышли на протест против законопроекта об образовании, за который сегодня голосовал парламент. Когда участники митинга подошли к зданию парламента, то ситуация обострилась. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ, после чего начались столкновения между полицейскими и протестующими.
Далее митингующие
вернулись к метро "Университет", планируя разойтись. Однако произошел еще один
конфликт: неизвестные атаковали полицейских с коктейлями Молотова.
Правоохранители начали арестовывать людей, акция прекратилась.
Сообщается, что в общеобразовательном митинге участвовали учителя, студенческие и родительские объединения, студенты и сотрудники университетов. Их не устраивает законопроект, который меняет систему доступа к высшему образованию. К примеру, закон предусматривает создание при университетах специальных охранных структур, а также отчисление тех, кто уже нескольких лет не может сдать экзамены и получить диплом. Проект закона рассматривается в греческом парламенте уже несколько дней.
Стоит отметить,
что в период карантинных ограничений в Греции не разрешается устраивать
массовые мероприятия. Полиция пресекает подобные акции с толпой людей.
Напомним, в
начале февраля в Греции ужесточили
карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Так, решили приостановить
сферы услуг, общепита, все виды деятельности и услуг, которые были разрешены до
праздников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости