В Грузии может полыхнуть: что происходит в стране и каким боком здесь Украина

В Грузии, которая, в отличие от Украины и Молдовы, не получила кандидатства в члены Евросоюза, оппозиция выдвинула руководству ультиматум, дав ему на выполнение своих требований неделю. Тем временем украинские политики высказывают поддержку грузинскому народу и критику – в адрес нынешнего руководства Грузии. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" события, происходящие в Грузии, и их связь с российско-украинским конфликтом.

Митинг в Тбилиси. Фото: из открытых источников

Грузинские власти играют на стороне России, не вводят санкций, фактически не поддерживают Украину

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш подчеркивает, что Грузия сейчас не является такой прозападной страной, как была, допустим, 10 лет назад.

"Об этом, – отмечает он, – говорит позиция ее руководства (партия "Грузинская мечта", которая резко отличается от позиции стран Балтии, Польши, Украины. И это, что естественно, возмущает обычных граждан, оппозицию. Отсюда и требование к нынешнему правительству, намерено провалившему евроинтеграцию, подать в отставку в течение недели".

Если требование не будет услышано, 3 июля в центре Тбилиси оппозиция обещает разбить палаточный городок – и начать бессрочный митинг с требованием формирования "правительства национального согласия".

Денис Богуш напоминает, что во время российско-грузинской войны в 2008 году, когда страна-агрессор собиралась бомбить Тбилиси, президенты Украины, Польши, стран Балтии приехали туда – и, рискуя своими жизнями, предотвратили те удары.

"А сейчас, когда российско-украинская война стала уже не гибридной, а открытой, грузинские власти играют на стороне России, – поясняет эксперт. – Не вводят санкций, фактически не поддерживают Украину. И ставят палки в колеса своему же государству на пути в ЕС. Тогда как грузинский народ – за Украину, за проевропейский курс. Уверен, что митинги и потрясения будут продолжаться. Грузины – народ горячий. И поняв, как их обманывают их же власти, могут эти самые власти снести. Как показа опыт Саакашвили, "Революция роз", грузинский народ, как и украинский, способен перевернуть доску, на которой местные политики-ренегаты и российские власти пытаются разыграть свою партию".

В Грузии просматриваются некоторые исторические аналогии с ситуацией 2013 года в Украине

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан отмечает:

"События последних нескольких дней, имевшие место в Грузии, свидетельствуют о том, что борьба за эту страну между Западом и РФ входит в активную фазу. В ход идет широкий арсенал методов и инструментов гибридных геополитических конфликтов, которые мы уже в полной мере испытали на себе в Украине. В частности, кремлевские политтехнологи запускают ситуацию управляемого хаоса в грузинском обществе для отвлечения внимания от реальной задачи – движения в направлении ЕС и для окончательного вывода Грузии из геополитического альянса, который сложился в рамках так называемого Восточного партнерства (Украина, Молдова, Грузия)".

По мнению эксперта, провал в вопросе получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС стал победой для российской власти.

"Кремлю в этом раунде удалось удержать свой контроль над местной правящей политической элитой. Чего нельзя сказать о грузинском обществе, которое достаточно резко встретило новость об отказе Грузии в статусе кандидата и угрожает организацией Майдана в Тбилиси. В частности, один из лидеров грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили, заявил о том, что власть с треском провалила этот важный для страны экзамен, намекнув, что это было сделано преднамеренно. В большинстве своем, грузинская оппозиция прямо не говорит о роли РФ в этой ситуации, но те, кто хоть что-то понимают в современной геополитике, могут сделать соответствующие выводы", – считает Александр Курбан.

Он акцентирует, что Кремль, осознавая, что эта ситуативная победа может для него вылиться в большое поражение, начинает плести интриги и раскачивает ситуацию в Грузии.

"Острый политический конфликт, с уличными столкновениями, для РФ сегодня весьма выгоден, так как может отвести гнев народа в другое русло. Правда, для этого нужно будет очень постараться – и навязать грузинам иную информационную повестку дня. К примеру, это могут быть коррупционные скандалы отдельных представителей власти, которых отдадут на заклание. Россия может запустить свою вечную тему с ограничением поставок энергоносителей или атакой на рынке грузинского экспорта в РФ товаров и услуг, – предполагает эксперт. – А еще это могут быть проблемы весьма неожиданного рода, например, активизация криминалитета. Как недавний показательный расстрел в Тбилиси Левана Кочаравы – очень влиятельного бизнесмена, основателя крупнейшего инвестиционного концерна Silk Road Group. Не секрет, что в Грузию, в свое время перебралось достаточно много представителей чеченской, точнее, кадыровской мафии, которая пытается взять под контроль криминальный мир в этой стране. В начале открытой фазы российско-украинского военного конфликта, после 24 февраля, в Грузию перебралось более 20 тысяч граждан РФ, среди которых далеко не все являются экономическими беженцами. Всё это нужно учитывать".

Александр Курбан подчеркивает, что грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию с не получением этой страной статуса кандидата на членство в ЕС, заявил, что его политическая сила сделает всё для исправления ситуации. Так же он попытался обвинить оппозицию в попытках дестабилизации ситуации и разворачивании сценария захвата власти в стране.

"Попытка оправдания весьма вялая и аргументы неубедительные, – считает эксперт. – В целом просматриваются некоторые исторические аналогии с ситуацией 2013 года в Украине. Тогда откровенный провал командой Януковича евроинтеграционных процессов в Украине стал причиной Майдана и смены власти с последующим обострением ситуации в стране. Такой же сценарий сейчас возможен и в Грузии. В этом случае, воспользовавшись политическим хаосом, Россия может попробовать оторвать ещё больше грузинской территории. А возможно и использовать недавнюю "казахскую схему" – с вводом миротворцев и фактическим захватом страны".

В общем, резюмирует Александр Курбан, имеет место активизация гибридной войны Запада и РФ на грузинском фронте. И это может весьма накалить и без того непростую международную ситуацию.

"На фоне российско-украинского военного противостояния, ситуация в Грузии может стать громоотводом. А может и наоборот плеснуть масла в огонь мирового конфликта, – подчеркивает эксперт. – В любом случае, просматривается связь нынешних событий в Грузии – с событиями в Украине. И ярким подтверждением тому является заявление президента Украины Зеленского о поддержке грузинскому народу в борьбе за европейский вектор развития, вплоть до оказания конкретной помощи".

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