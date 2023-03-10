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В Грузии обвинили бойцов, приехавших из Украины в подогреве революции

Грузинский вицеспикер обвинил приехавших из Украины бойцов в возможном подогреве революционных настроений в стране.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Вицеспикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что якобы сторонники бывшего президента Михеила Саакашвили, воевавшие в Украине, теперь вернулись в Грузию и пытаются привлечь молодежь к революции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В Грузии обвинили бойцов, приехавших из Украины в подогреве революции

Вицеспикер парламента Гия Вольский. Фото из открытых источников


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Правящая партия "Грузинская мечта" пыталась принять законопроект об "иноагентах", чем вызвали сопротивление грузинского народа, вышедшего на улицы 7 марта и в последующие дни. Власти Грузии разгоняли митингующих с водометов, а также применяли спецслужб. Некоторые события в Грузии напоминают о революции в Украине.

Один из лидеров правящей партии Вицеспикер Гия Вольский считает, что военные, которые воевали в Украине, являются сторонниками Саакашвили и теперь они вернулись в Грузию. По мнению Вольского, главная цель возвращения бойцов это начать революцию.

"Можно сказать, наверное, что из Украины приехала определенная группа поклонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются использовать молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", — считает Вольский.

Провластный политик считает, что такие действия мешают развитию политических процессов. Одним из тех, кого критикует Вольский, это лидер национального движения Левана Хабеишвили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководящая партия Грузии решила заблокировать скандальный законопроект. Несмотря на это, грузины и дальше хотят выходить на улицу, чтобы усилить давление на правительство и получить шанс переизбрать новый.

Также "Комментарии" писал, что Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России.



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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/32312062.html
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