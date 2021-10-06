В Грузии прогремел взрыв на металлургическом заводе: есть погибшие

В Грузии прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Взрыв на металлургическом заводе в Грузии. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 5 октября на территории Руставского металлургического завода. Сообщается, что по одной из версий на заводе взорвалась одна из установок.

При этом, как рассказал сотрудник предприятия, на участке, где произошел взрыв, какие-либо тяжелые или сложные установки отсутствуют, добавив, что есть только кислородные баллоны.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Он работал в цехе по переработке металлолома. На данный момент причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Харьковской области произошел масштабный пожар. В городе Балаклея на открытой местности образовалось сильное возгорание. Пламя быстро распространялось и угрожало близлежащим домам. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Всего были задействованы спасатели из трех отделений. Также ликвидировать возгорание помогали военнослужащие и сотрудники отделения Балаклейского лесхоза. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что Лондон накрыло масштабное наводнение. Оно образовалось в результате проливных дождей. Отмечается, что особенно сильно от наводнения пострадал фешенебельный район города Найтсбридж. Согласно данным специалистов в одном из лондонских районов всего за один час выпало более двадцати миллиметров осадков. Стихия остановила работу нескольких линий метрополитена. Из-за затоплений были закрыты несколько автомагистралей. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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