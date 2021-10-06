Лондон накрыло наводнение: автомобили "плавают" по улицам (ВИДЕО)

Столицу Великобритании накрыло наводнение. Об этом сообщает издание УНИАН.

Лондон накрыло наводнение. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, мощный ливень привел к внезапному наводнению в Лондоне. Сообщается, что из-за этого в городе начался хаос. Согласно данным СМИ, стихия остановила работу нескольких линий метрополитена.

Особенно сильно от наводнения пострадал фешенебельный район города Найтсбридж. Из-за затоплений были закрыты несколько автомагистралей.

Метеорологи рассказали, что в одном из лондонских районов всего за один час выпало 26 миллиметров осадков. В Сети появляются видео с места событий.

На кадрах можно увидеть, как автомобили пробиваются сквозь толщу воды.

Отмечается, что в этом году Лондон несколько раз подвергался внезапным наводнениям из-за проливных дождей, только в июле произошло два инцидента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в нескольких странах Ближнего Востока свирепствует тропический циклон . Он принес сильные ветра, дожди, оползни и наводнения. Фиксировались порывы ветра, скорость которых достигала 150 километров в час. Стихия уже успела унести жизни более десяти человек и еще трое числятся пропавшими без вести. Были нанесены повреждения инфраструктуре городов.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Тунисе во время военных учений потерпел крушение вертолёт. Винтокрылая машина выполняла задачи в ночное время суток на юго-востоке страны. В результате происшествия погибли трое военных. На место событий поспешила военно-техническая группа. Специалисты должны установить точную причину авиакатастрофы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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