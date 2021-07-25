logo
Русский Українська

BTC/USD

34390.03

ETH/USD

2155.43

LTC/USD

125.39

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Хорватии разбился пассажирский автобус: более сорока пострадавших (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Хорватии разбился пассажирский автобус: более сорока пострадавших (ВИДЕО)

В Хорватии автобус, следовавший в Косово вылетел в кювет

сегодня, 20:50
Автор:

Денис Подставной








В Хорватии произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом пишет издание HINA.

В Хорватии разбился пассажирский автобус: более сорока пострадавших (ВИДЕО)

В Хорватии разбился пассажирский автобус. Фото: ukrinform

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 25 июля, вблизи города Славонски-Брод, что на северо-востоке Хорватии. Сообщается, что автобус, который следовал в Косово, съехал в кювет и опрокинулся. 

В результате происшествия погибли десять человек и еще по меньшей мере сорок пострадали. Погибли девять пассажиров и водитель транспортного средства. Также сообщается, что на данный момент восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. В Сети появилось видео с места происшествия.


    

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше микроавтобус, в котором находились граждане Украины попал в серьезное ДТП. В результате происшествия пострадали девятеро человек. Также сообщается о погибшем. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом. Инцидент произошел на автомагистрали вблизи китайского города Шэняьн. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место события медиками. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hina.hr/vijest/10738171
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ