В Хорватии разбился пассажирский автобус: более сорока пострадавших (ВИДЕО)



















В Хорватии произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом пишет издание HINA.

В Хорватии разбился пассажирский автобус. Фото: ukrinform

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 25 июля, вблизи города Славонски-Брод, что на северо-востоке Хорватии. Сообщается, что автобус, который следовал в Косово, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия погибли десять человек и еще по меньшей мере сорок пострадали. Погибли девять пассажиров и водитель транспортного средства. Также сообщается, что на данный момент восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. В Сети появилось видео с места происшествия.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше микроавтобус, в котором находились граждане Украины попал в серьезное ДТП. В результате происшествия пострадали девятеро человек. Также сообщается о погибшем. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом. Инцидент произошел на автомагистрали вблизи китайского города Шэняьн. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место события медиками. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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