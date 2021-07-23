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В Китае пассажирский автобус попал в серьезное ДТП: есть погибшие

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной

В Китае произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает издание Xinhua. 

В Китае пассажирский автобус попал в серьезное ДТП: есть погибшие

В Китае грузовик столкнулся с автобусом. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вчера вечером, 22 июля, на автомагистрали вблизи города Шэняьн, что является административным центром провинции Ляонин. Сообщается, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате происшествия четверо человек погибло на месте и еще столько же скончалось во время оказания им медицинской помощи. 

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение и на данный момент их жизни ничего не угрожает. Количество пострадавших не сообщается. 

На данный момент стражи порядка устанавливают причины происшествия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании водитель легковушки протаранил террасу одного из заведений на популярном курорте Коста-дель-Соль. Известно, что на момент аварии возле заведения находились отдыхающие. Сообщается о том, что по меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали водителя. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на северо-востоке Пакистана пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли несколько десятков человек и еще столько же получили повреждения разной степени тяжести. На место происшествия прибыли медики и спасатели. 


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/23/c_1310079091.htm
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