В Хорватии высказались об отправке своих войск в Украину

Хорватия не планирует привлекать своих военнослужащих в многонациональные силы "Коалиции желающих" на территории Украины после возможного прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Хорватия не будет отправлять войска в Украину. Фото: из открытых источников

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович по итогам встречи участников коалиции.

По его словам, Загреб четко очертил свою позицию по неиспользованию хорватских солдат в составе таких сил. В то же время, Хорватия готова поддерживать Украину в других важных направлениях, опираясь на собственный опыт.

"Мы подтвердили хорватскую готовность поделиться нашим уникальным опытом и знаниями, полученными во время отечественной войны, особенно в сферах разминирования, преследования военных преступлений и ухода за ветеранами", — написал Пленкович в соцсети Х.

Глава правительства Хорватии также подчеркнул, что в рамках международных усилий, направленных на скорейшее прекращение российской агрессии против Украины, Загреб и дальше будет поддерживать инициативы по установлению справедливого и длительного мира. По его словам, помощь Украине со стороны Загреба будет продолжаться на политическом, экономическом и военном уровнях.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Премьер-министр Италии Джорджия Мелони исключает отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом она отметила после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже.

Джорджия Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае предстоящего нападения.

Издание "Комментарии" также писало, что Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов, касающихся будущих гарантий безопасности. Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже. По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.