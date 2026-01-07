У Хорватії висловились про відправку своїх військ в Україну

Хорватія не планує залучати своїх військовослужбовців до багатонаціональних сил "Коаліції охочих" на території України після можливого припинення вогню та укладення мирної угоди.

Хорватія не відправлятиме війська в Україну. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович за підсумками зустрічі учасників коаліції.

За його словами, Загреб чітко окреслив свою позицію щодо невикористання хорватських солдатів у складі таких сил. Водночас Хорватія готова підтримувати Україну в інших важливих напрямах, спираючись на власний досвід.

"Ми підтвердили хорватську готовність поділитися нашим унікальним досвідом та знаннями, отриманими під час вітчизняної війни, особливо у сферах розмінування, переслідування воєнних злочинів та догляду за ветеранами", — написав Пленкович у соцмережі Х.

Глава уряду Хорватії також підкреслив, що в межах міжнародних зусиль, спрямованих на якнайшвидше припинення російської агресії проти України, Загреб і надалі підтримуватиме ініціативи зі встановлення справедливого й тривалого миру. За його словами, допомога Україні з боку Загреба продовжуватиметься на політичному, економічному та військовому рівнях.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виключає відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки. Про це вона зазначила після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Парижі.

Джорджія Мелоні запевнила, що Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Видання "Коментарі" також писало, що Україна та Сполучені Штати під час прямих контактів на рівні глав держав змогли врегулювати більшість спірних моментів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, коментуючи результати зустрічі Коаліції охочих у Парижі. За його словами, ключові консультації відбулися під час особистих переговорів між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Саме на цьому рівні вдалося зняти основні розбіжності щодо безпекових зобов’язань.