В Испании построили самый высокий дом в Европе: как он выглядит и сколько стоят квартиры (ФОТО)

Строительство гигантского небоскреба, который пытались создать на протяжении 17 долгих лет, наконец завершено. Он расположен в Бенидорме, курортном городе на восточном побережье Испании. Об этом сообщает издание The Guardian.

Самый большой дом в Европе. Фото: valencian.es

Этот многоквартирный дом на сегодняшний день является самым высоким во всем Евросоюзе. Высота здания составляет 187 метров, а этажей в доме — 47. К слову, это здание стало еще раз рекордсменом благодаря своему самому быстрому лифту во всей стране. На самый верхний этаж этого дома лифт способен доставить за 52 секунды.

Также источник сообщает, что цена пентхауса составляет около 2 млн евро, то есть около 64 млн грн. На обычные квартиры цены стартуют от 257 тыс. евро (примерно 8,2 млн грн). 100 из 256 квартир в новом роскошном небоскребе были предварительно проданы: около 60% испанцам, а оставшаяся часть — русским, скандинавам, немцам и бельгийцам.

Фото: Reuters

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, насколько в Киеве за год изменились цены на жилье. Специалисты рассказали, что резкий скачек цен обуславливается несколькими причинами. Подробнее о них читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в богатых странах цены на жилье стремительно пошли вверх. В отличие от модели прошлого десятилетия, больше всего растут цены в менее населенных, но все же удобных местах, а не в центре города.

Во многих странах рост был достаточно быстрым, чтобы привлечь внимание политиков и руководителей центральных банков. Подробности — в нашей статье.

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