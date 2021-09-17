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Главная Новости Мир Европа В Испании украинка сорвалась со скалы, когда делала селфи: подробности (ФОТО)
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В Испании украинка сорвалась со скалы, когда делала селфи: подробности (ФОТО)

Девушка получила множественные травмы

сегодня, 15:59
Автор:

Денис Подставной

В Испании гражданка украина упала со скалы. Об этом сообщает издание Onda Cero. 

В Испании украинка сорвалась со скалы, когда делала селфи: подробности (ФОТО)

Спасение украинки. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, инцидент произошел на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья". Сообщается, что 25-летняя украинка сорвалась со скалы, когда пыталась сделать фотографию. В результате происшествия девушка получила множественные травмы. 

На место события прибыли сотрудники спасательной службы, которые достали потерпевшую из воды. Украинка была без сознания. Медики провели расширенную сердечно-легочную реанимацию. 

В критическом состоянии женщину доставили в отделение реанимации. 

Согласно данным издания Murcia Today, женщина забралась на перила смотровой площадки ради "селфи". 

В Испании украинка сорвалась со скалы, когда делала селфи: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: скриншот из видео.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше произошло серьезное ДТП. В одном из автомобилей находились граждане Украины. Сообщается, что микроавтобус врезался в грузовик. В результате аварии три человека погибли на месте от полученных травм. Еще один скончался спустя несколько часов. Среди погибших числятся двое украинцев. Они работали в одной из строительных фирм.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Новой Зеландии потерпел крушение небольшой вертолёт. На его борту находился один пилот. Предполагается, что воздушное судно направлялось в город Александра, что на Южном острове. После того как борт перестал выходить на связь, спасатели и правоохранители начали поиски. Обломки винтокрылой машины были найдены на берегу, недалеко от Данидина. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/marina-baixa/noticias/permanece-critica-joven-ucraniana-despenada-mirador-benidorm_202109156141e37e87e5b300016ed1e8.html
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