В Испании украинка сорвалась со скалы, когда делала селфи: подробности (ФОТО)

В Испании гражданка украина упала со скалы. Об этом сообщает издание Onda Cero.

Спасение украинки. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, инцидент произошел на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья". Сообщается, что 25-летняя украинка сорвалась со скалы, когда пыталась сделать фотографию. В результате происшествия девушка получила множественные травмы.

На место события прибыли сотрудники спасательной службы, которые достали потерпевшую из воды. Украинка была без сознания. Медики провели расширенную сердечно-легочную реанимацию.

В критическом состоянии женщину доставили в отделение реанимации.

Согласно данным издания Murcia Today, женщина забралась на перила смотровой площадки ради "селфи".

Фото: скриншот из видео.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Польше произошло серьезное ДТП. В одном из автомобилей находились граждане Украины. Сообщается, что микроавтобус врезался в грузовик. В результате аварии три человека погибли на месте от полученных травм. Еще один скончался спустя несколько часов. Среди погибших числятся двое украинцев. Они работали в одной из строительных фирм.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Новой Зеландии потерпел крушение небольшой вертолёт. На его борту находился один пилот. Предполагается, что воздушное судно направлялось в город Александра, что на Южном острове. После того как борт перестал выходить на связь, спасатели и правоохранители начали поиски. Обломки винтокрылой машины были найдены на берегу, недалеко от Данидина. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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