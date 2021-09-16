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Главная Новости Мир Европа В Польше украинцы погибли в ДТП: подробности
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В Польше украинцы погибли в ДТП: подробности

Все погибшие работали в одной из строительных фирм

сегодня, 13:57
Автор:

Денис Подставной

В Польше произошло смертельное ДТП с гражданами Украины. Об этом сообщает издание ТСН.

В Польше украинцы погибли в ДТП: подробности

Фото: Associated Press.

Как стало известно, автокатастрофа произошла в населенном пункте Лодзинского воеводства, что в центре страны. Сообщается, что на автодороге местного значения произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля с прицепом. В результате происшествия от полученных травм трое мужчин, которые находились в первом транспортном средстве скончались на месте. Среди погибших был 39-летний гражданин Украины.

Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Спустя несколько часов врачи констатировали смерть еще одного украинца. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. 

В полиции сообщили, что все погибшие работали в одной из строительных фирм. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Венгрии погибла спортсменка из Украины. Женщина принимала участие в веломарафоне. Велосипедистка ехала ночью по автодороге. Её сбил водитель легкового автомобиля, который двигался во встречном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель рассказал, что не увидеть велосипедистку. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше гражданин Украины управлял городским автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушение было выявлено во время утренней проверки водителей на трезвость. В крови у мужчины было обнаружено одно промилле алкоголя. Отмечается, что украинец уже на протяжении долгого времени работал в Польше и никогда ранее не попадал в подобные ситуации. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-polshe-stolknulis-mikroavtobus-s-gruzovikom-sredi-pogibshih-v-avarii-ukraincy-1868260.html
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