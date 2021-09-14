В Испании уже почти неделю продолжается сильный лесной пожар: тысячи людей эвакуированы (ФОТО)

В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Об этом сообщает издание ТСН.

Лесные пожары на юге Испании. Фото: Associated Press.

На юге Испании леса горят уже на протяжении недели. Пламенем оказалось охвачено около восьми тысяч гектаров земли. Более двух с половиной тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Ликвидацией возгораний занимаются более тысячи сотрудников пожарной службы, однако побороть стихию пока не удается. Засуха и жара мешают тушению пожаров. На помощь пожарным отправили несколько сотен военных.

Стихия уже успела унести жизнь одного человека. Погибшим стал 44-летний пожарный. Он погиб во время ликвидации возгораний. Местные жители надеются на дождь, который обещают со дня на день.

Правоохранители устанавливают причину пожара. Не исключат и умышленный поджег.

Фото: Associated Press.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что неподалёку от японской префектуры произошло мощное землетрясение магнитудой более шести баллов. Согласно данным специалистов, очаг подземных толчков находился на глубине около 400 километров. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. В Сети появляются видео с места событий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "КомментариИ" информировал о том, что на северо-западе Пакистана идут затяжные ливни. Они вызывают оползни в некоторых районах. Так, например, в районе Тор Гар из-под обломков домов были извлечены бездыханные тела одиннадцати человек. Среди погибших были женщины и дети. Власти отправляют гуманитарную помощь в пострадавшие от стихии районы, однако она задерживается из-за схода оползней в горной местности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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