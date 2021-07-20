В Испании водитель легковушки влетел в отдыхающих на террасе бара: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Испании водитель автомобиля влетел в отдыхающих на террасе заведения. Об этом пишет издание La Vanguardia.

В Испании водитель врезался в террасу бара. Фото:Twitter | Rauul Morote

Как стало известно, инцидент произошел на курорте Коста-дель-Соль в Испании. В одитель легкового автомобиля въехал в группу людей, которые находились на террасе бара.

В результате происшествия пострадало, как минимум девять человек, в это число входит и сам водитель транспортного средства. Все они получили травмы разной степени тяжести.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пятеро пострадавших были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Один человек находится в тяжелом состоянии. Водитель был задержан.

По информации СМИ, виновником ДТП являлся 30-летний местный житель. Предположительно во время езды у него произошло обострение психического расстройства.

На данный момент стражи порядка устанавливают причины происшествия.

В Сети появилось видео с места событий.

Видео: Daily Mail.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Пакистане водитель пассажирского автобуса столкнулся с трейлером. В результате происшествия погибли несколько десятков человек, еще примерно столько же получили ранения разной степени тяжести. Стало известно, что могло стать причиной аварии. На место прибыли сотрудники спасательных служб. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки полицейский спас жизнь раненому гражданину с помощью пустой пачки от чипсов. По словам медиков, если бы полицейским не сделал этого, то пострадавший мог бы скончаться от потери крови.

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