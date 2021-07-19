В США полицейский спас жизнь человеку пачкой чипсов

В Соеденённых Штатах Америки полицейский спас раненого гражданина. Об этом сообщает ТСН.

Спас жизнь человеку пачкой чипсов. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в городе Нью-Йорк в районе Гарлем.

Как стало известно, местный житель получил ножевое ранение и истекал кровью. Прибывший на место инцидента сотрудник правоохранительных органов незамедлительно оказал помощь раненому.

Полицейский попросил у прохожих, которые стали свидетелями происшествия, пачку чипсов, а затем извлек всё её содержимое. Далее он прикрепил упаковку на скотч и закрыл рану, тем самым остановив кровотечение.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали раненого.

Врачи рассказали, что благодаря действиям стража порядка, пострадавшему удалось спасти жизнь, поскольку он мог умереть от потери крови.

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