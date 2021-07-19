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В США полицейский спас жизнь человеку пачкой чипсов

Благодаря действиям стража порядка, пострадавшему удалось спасти жизнь

сегодня, 19:26
Автор:

Денис Подставной

В Соеденённых Штатах Америки полицейский спас раненого гражданина. Об этом сообщает ТСН. 

В США полицейский спас жизнь человеку пачкой чипсов

Спас жизнь человеку пачкой чипсов. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в городе Нью-Йорк в районе Гарлем. 

Как стало известно, местный житель получил ножевое ранение и истекал кровью. Прибывший на место инцидента сотрудник правоохранительных органов незамедлительно оказал помощь раненому. 

Полицейский попросил у прохожих, которые стали свидетелями происшествия, пачку чипсов, а затем извлек всё её содержимое. Далее он  прикрепил упаковку на скотч и закрыл рану, тем самым остановив кровотечение.  

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали раненого. 

Врачи рассказали, что благодаря действиям стража порядка, пострадавшему удалось спасти жизнь, поскольку он мог умереть от потери крови. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Чикаго злоумышленники расстреляли рэп исполнителя. Тридцати однолетний мужчина был расстрелян прямо на входе в тюрьму. Сообщается, что в него выстрелили 64-раза. Также пострадали несколько людей, которые находились рядом с музыкантом в этот момент. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в США, в городе Форт-Уэрт на автомойке произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Стало известно, что вначале двое мужчин начали ссору, а вскоре один из них сходил за оружием и вернувшись, открыл огонь в сторону своего противника. Группа людей, которая находилась неподалеку, открыла по нападавшему ответный огонь. В результате происшествия пострадали несколько человек, среди которых и одна несовершеннолетняя. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://tsn.ua/ru
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