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Главная Новости Мир Европа В испанской провинции обрушился жилой дом: сколько людей пострадало
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В испанской провинции обрушился жилой дом: сколько людей пострадало

С соседних домов людей эвакуировали

сегодня, 12:45
Автор:

Козлова Альбіна

В испанской провинции Кастельон произошел обвал одного из трехэтажных жилых домов, причем обвалилась часть здания в ночь на 26 августа. В это время жители квартир находились дома, поэтому спасатели проводят поисковые операции. Об этом сообщает издание Еl Pais.

В испанской провинции обрушился жилой дом: сколько людей пострадало

Трехэтажный дом обвалился в провинции Кастельон, фото APNews

С места происшествия и из соседних зданий эвакуировали 30 человек, часть переселили в гостиницы, часть временно живет у родственников. На место происшествия прибыли кинологи и шесть подразделений работников оперативных служб.

В испанской провинции обрушился жилой дом: сколько людей пострадало - фото 2
В испанской провинции обрушился жилой дом: сколько людей пострадало - фото 3
В испанской провинции обрушился жилой дом: сколько людей пострадало - фото 4

Сообщается, что в четверг работники службы экстренной помощи нашли 15-летнего парня, оказавшегося под завалами. Его зажало кусками конструкции так, что он мог только двигать рукой. К счастью, у юноши был с собой телефон и он ответил на звонки спасателей. Чтобы достать юношу спасатели вручную разгребали обломки. Парня передали бригаде скорой медицинской помощи.

Сейчас продолжают поиски женщины, которая находилась в квартире вместе с этим юношей. По разным данным, под завалами остаются несколько человек.

По словам заместителя начальника пожарной службы Энрике Эгея, он никогда раньше не видел такого обвала здания. Причины обвала будут устанавливать, ведь проблем с конструкцией или фундаментами не было. Известно, что здание на 20 квартир построили 30 лет назад. Одно из предположений — обвал дома произошел из-за ливней в регионе.

По словам свидетелей, которые видели обвал, инцидент произошел в два этапа. Первая часть здания обвалилась, а другая рухнула через 15 минут. Эта задержка позволила некоторым людям спастись с места происшествия.

Как писал портал "Комментарии", в США на пляже произошла перестрелка: есть раненые и погибшие.



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Источник: https://apnews.com.ua/ru/news/v-ispanii-rukhnul-trekhetazhnyi-dom-liudei-spasaiut-iz-pod-zavalov/
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