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В США на пляже произошла перестрелка: есть раненые и погибшие (ФОТО)

Полицейским пришлось применять оружие

сегодня, 12:13
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки посреди улицы произошла перестрелка. Об этом сообщает издание LA Times. 

В США на пляже произошла перестрелка: есть раненые и погибшие (ФОТО)

Перестрелка на пирсе Редондо-Бич. Фото: latimes.com.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Редондо-Бич, что в штате Калифорния. На пирсе раздались выстрелы. Звуки выстрелов вызвали страх у прохожих. Очевидцы рассказывают, что люди лежали ничком на пирсе, пока другие кричали или вызывали службу экстренной помощи.  В  результате происшествия пострадали два человека. 

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили двух раненных на пляже. Им также удалось обнаружить подозреваемого в преступлении. Во время его задержания стражам порядка пришлось применять огнестрельное оружие. Злоумышленник погиб. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства события. 

В США на пляже произошла перестрелка: есть раненые и погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: latimes.com.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США работник завода расстрелял своих колле. Инцидент произошел на парковке рядом с предприятием. В результате происшествия погибли две женщины. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако стражи порядка помешали ему этос делать. Мотивы нападавшего выясняются. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США мужчину застрелил любовник жены, который тайно жил с ними в одном доме. Женщина представила любовника, как вора и между двумя мужчинами произошла перестрелка. Хозяин дома был ранен в грудь, а "вор" в ногу. Правоохранители рассказали, что женщина тайно от мужа носила в комнату любовнику еду. От полученных травм хозяин дома погиб через несколько дней в стенах медицинского учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.latimes.com/california/story/2021-08-25/shooting-at-redondo-beach-pier
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