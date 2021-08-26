В США на пляже произошла перестрелка: есть раненые и погибшие (ФОТО)

BTC/USD
46858.03
ETH/USD
3092.45
LTC/USD
170.11
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки посреди улицы произошла перестрелка. Об этом сообщает издание LA Times.
Перестрелка на пирсе Редондо-Бич. Фото: latimes.com.
Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Редондо-Бич, что в штате Калифорния. На пирсе раздались выстрелы. Звуки выстрелов вызвали страх у прохожих. Очевидцы рассказывают, что люди лежали ничком на пирсе, пока другие кричали или вызывали службу экстренной помощи. В результате происшествия пострадали два человека.
На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили двух раненных на пляже. Им также удалось обнаружить подозреваемого в преступлении. Во время его задержания стражам порядка пришлось применять огнестрельное оружие. Злоумышленник погиб.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства события.
Фото: latimes.com.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США работник завода расстрелял своих колле. Инцидент произошел на парковке рядом с предприятием. В результате происшествия погибли две женщины. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако стражи порядка помешали ему этос делать. Мотивы нападавшего выясняются. Подробно об этом читайте в нашем материале.Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США мужчину застрелил любовник жены, который тайно жил с ними в одном доме. Женщина представила любовника, как вора и между двумя мужчинами произошла перестрелка. Хозяин дома был ранен в грудь, а "вор" в ногу. Правоохранители рассказали, что женщина тайно от мужа носила в комнату любовнику еду. От полученных травм хозяин дома погиб через несколько дней в стенах медицинского учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости