В США на пляже произошла перестрелка: есть раненые и погибшие (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки посреди улицы произошла перестрелка. Об этом сообщает издание LA Times.

Перестрелка на пирсе Редондо-Бич. Фото: latimes.com.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Редондо-Бич, что в штате Калифорния. На пирсе раздались выстрелы. Звуки выстрелов вызвали страх у прохожих. Очевидцы рассказывают, что люди лежали ничком на пирсе, пока другие кричали или вызывали службу экстренной помощи. В результате происшествия пострадали два человека.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили двух раненных на пляже. Им также удалось обнаружить подозреваемого в преступлении. Во время его задержания стражам порядка пришлось применять огнестрельное оружие. Злоумышленник погиб.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства события.





Фото: latimes.com.

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