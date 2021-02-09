В каком городе Европы лучше жить с домашним питомцем - рейтинг

Кошки, собаки, и, порой, даже экзотические животные заняли свою нишу в экосистеме даже крупных городов — мегаполисов. Однако, в "каменных джунглях" животным не всегда удобно. Соответственно, некий дискомфорт испытывают и их владельцы. Исследователи решили выяснить, в каком из городов Европы владелец домашнего животного будет чувствовать себя наиболее удобно.

Выгул собак в городе / фото ZIMA

Итак, энтузиасты составили рейтинг лучших европейских городов для владельцев домашних животных. Как сообщает сайт Money.co.uk, который занимается сравнением цен и не только, в 2021 пальму первенства эксперты отдали Лондону. В тройку лидеров также вошли Париж и Рим — у них второе и третье места соответственно.

Для того чтобы оценить города, использовалось восемь направлений. Составители рейтинга учитывали количество ветеринарных клиник, салонов красоты для животных, отелей, зоомагазинов, проч. Также рассматривались такие факторы как количество общественных мест — ресторанов, парков, куда пускают владельцев с их питомцами. Подсчитывали также съемные квартиры и пожелания их владельцев насчет животных. Можно ли ездить в общественном транспорте с собаками — тоже сочли важным фактором, влияющими на оценку. Немаловажной сочли и погоду в регионе.

Для примера, Париж отличился большим количеством салонов красоты, а вот Рим отметили за обилие зоомагазинов, причем, посвященным "малостандартным" и экзотическим животным.

Всего в рейтинг вошли двадцать городов. Аутсайдером списка оказался Бухарест.

Как сообщал портал "Комментарии", собаки практически безошибочно улавливают запахи, которые, к примеру, связаны с раком лёгких или раком простаты. Кроме того, они чуют, когда у человека, страдающего сахарным диабетом, понижается уровень сахара в крови. Людям, страдающим от эпилепсии, четвероногий друг сможет по-своему намекнуть о близости очередного приступа.

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