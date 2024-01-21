В Литве призывают граждан вкладывать деньги в танки, вместо сбережения в носках

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что сектор обороны может дополнительно финансироваться за счет литовских граждан. Таким образом, Армонайте призвала вкладывать деньги в оборонную сферу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину, усилилась угроза российской агрессии на другие страны. В частности, Финляндия, имеющая общую границу с РФ, стала членом НАТО, а балтийские страны пытаются нарастить свои оборонные мощности.

Министр экономики Аушрине Армонайте предложила Литве брать деньги в кредит у ее граждан, которые могли бы вложить средства на развитие обороны, а не держать наличные деньги на руках.

"Есть способы финансирования обороны, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", — говорит Армонайте.

По словам министра государство, вероятно, не предоставит высокие проценты на такие кредиты, однако идея облигаций требует более широкого обсуждения, ведь средства будут направлены на защиту граждан. Кроме того, литовцы также защищают себя, когда помогают Украине.

"Возможно, государство не даст большие проценты, но есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", – объясняет Аушрине Армонайте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты признались, для чего им нужна война против Украины.

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