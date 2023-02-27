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В Молдавии хотят отказаться от молдавского языка. На что заменят

Провластная партия Молдовы планирует заменить название "молдавский язык" другим. В связи с документами о декларации независимости страны от СССР.

сегодня, 19:08
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Автор:

Slava Kot

Партия Молдовы PAS создала законопроект согласно которому в таких понятиях как "родной язык", "государственный язык", "официальный язык" нужно использовать словосочетание "румынский язык", ведь понятия "молдавский язык" не существует. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NewsMaker.

В Молдавии хотят отказаться от молдавского языка. На что заменят

В Молдове хотят изменить термин "молдавский язык". Фото из открытых источников

По предложенному законопроекту словосочетание "молдавский язык" нужно будет заменить на "румынский язык". Соответствующий закон подала проправительственная партия PAS, которую возглавляла президент страны Майя Санду.


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Согласно Декларации о независимости Молдовы, которая была принята в 1991 году, было предусмотрено, что государственный язык в стране румынский. Однако в 1994 году пророссийские партии социалистов и аграриев решили внести изменения в Конституцию Молдовы и в статье 13 утвердили, что единственным официальным и государственным языком в стране является молдавский.

Еще в 2013 году провластные структуры пытались отказаться от понятия "молдавский язык", а суд Конституционный суд Молдовы установил, что право на независимость имеет преимущество над Конституцией Молдовы. Через четыре года тот же суд дал юридическое и правовое согласие на переименование государственного языка в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан ответил на планы Кремля захватить Кишинев.

Также "Комментарии" сообщал, что после очередного ракетного обстрела Украины в Молдове обнаружили обломки российских ракет. Это уже четвертый случай, когда российская ракета попадает на территории Молдовы с начала вторжения в Украину.



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Источник: https://newsmaker.md/ro/gata-cu-limba-moldoveneasca-si-limba-de-stat-pas-propune-introducerea-limbii-romane-in-toate-legile/
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