kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14420.84

ETH/USD

401.68

LTC/USD

55.08

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Молдове назвали дату второго тура выборов президента
commentss НОВОСТИ Все новости

В Молдове назвали дату второго тура выборов президента

ЦИК Молдовы назначил дату второго тура выборов

сегодня, 10:07
Автор:

Сергей Медведев

ЦИК Молдовы подвел итоги выборов президента. По утвержденным уже окончательным данным, одним туром дело не обойдется — ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов избирателей. Соответственно, в избиркоме приняли решение о проведении второго тура — его назначили на 15 ноября.

В Молдове назвали дату второго тура выборов президента

Во втором туре примут участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, — кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду и независимый кандидат Игорь Додон. Они набрали, соответственно, 36,16% — 487 635 голосов, и 32,61% — 439 866 голосов.

По данным ЦИК, всего в первом туре проголосовало 1 млн 368 тыс. 516 молдаван, что составило 48,54% от общего числа избирателей.

 Впрочем, изначально ЦИК заявила, что в выборах приняли участие мене 43% граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", 48-летняя Майя Санду, в прошлом - советник Всемирного банка и известная своими проевропейскими взглядами, хочет вернуться в политику.  Она была министром образования с 2012 по 2015 годы, а затем, с июня по ноябрь 2019 года премьер-министром. С поста ей пришлось уйти после того, как Парламент Молдавии вынес вотум недоверия Правительству. Как и многие страны восточной Европы, Молдова разрывается между двумя силами: на западе — Румыния и Европа, а на востоке — Россия.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/701196.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ