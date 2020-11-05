В Молдове назвали дату второго тура выборов президента

ЦИК Молдовы подвел итоги выборов президента. По утвержденным уже окончательным данным, одним туром дело не обойдется — ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов избирателей. Соответственно, в избиркоме приняли решение о проведении второго тура — его назначили на 15 ноября.

Во втором туре примут участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, — кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду и независимый кандидат Игорь Додон. Они набрали, соответственно, 36,16% — 487 635 голосов, и 32,61% — 439 866 голосов.

По данным ЦИК, всего в первом туре проголосовало 1 млн 368 тыс. 516 молдаван, что составило 48,54% от общего числа избирателей.

Впрочем, изначально ЦИК заявила, что в выборах приняли участие мене 43% граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", 48-летняя Майя Санду, в прошлом - советник Всемирного банка и известная своими проевропейскими взглядами, хочет вернуться в политику. Она была министром образования с 2012 по 2015 годы, а затем, с июня по ноябрь 2019 года премьер-министром. С поста ей пришлось уйти после того, как Парламент Молдавии вынес вотум недоверия Правительству. Как и многие страны восточной Европы, Молдова разрывается между двумя силами: на западе — Румыния и Европа, а на востоке — Россия.

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