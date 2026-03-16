У Молдові оголосили екологічну тривогу через атаку Росії: що сталося

У Молдові оголосили режим екологічної тривоги після забруднення річки Дністер. За словами президентки країни Маї Санду, причиною інциденту став російський обстріл української гідроелектростанції.

Мая Санду.

Мая Санду в соцмережі X повідомила, що через російську атаку на українську Новодністровську гідроелектростанцію в річку Дністер потрапили нафтопродукти, що створило загрозу для систем водопостачання Молдови.

"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію призвела до розливу нафти в Дністер, що ставить під загрозу водопостачання нашої країни. Ми оголосили екологічну тривогу та вживаємо заходів для захисту людей", — написала Санду.

За словами молдовської влади, режим екологічної тривоги запроваджено щонайменше на 15 днів. У кількох населених пунктах тимчасово обмежили подачу води, а спеціалісти почали встановлювати фільтри для очищення річки та запобігання поширенню забруднення.

"Росія несе повну відповідальність", – написала Санду.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну повідомив, що уряд звернувся по допомогу до Європейського Союзу, аби швидше ліквідувати наслідки екологічної загрози. Ще 10 березня молдовська сторона направила офіційний запит до української влади після того, як у воді були помічені маслянисті плями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський назвав терміни ремонту нафтопроводу "Дружба", яким Угорщина отримує російську нафту.

Також "Коментарі" писали, що Молдова попередила українських біженців про шахрайську схему з тимчасовим захистом.