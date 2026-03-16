У Молдові оголосили екологічну тривогу через атаку Росії: що сталося

Slava Kot
У Молдові оголосили режим екологічної тривоги після забруднення річки Дністер. За словами президентки країни Маї Санду, причиною інциденту став російський обстріл української гідроелектростанції.
Мая Санду.
Мая Санду в соцмережі X повідомила, що через російську атаку на українську Новодністровську гідроелектростанцію в річку Дністер потрапили нафтопродукти, що створило загрозу для систем водопостачання Молдови.
За словами молдовської влади, режим екологічної тривоги запроваджено щонайменше на 15 днів. У кількох населених пунктах тимчасово обмежили подачу води, а спеціалісти почали встановлювати фільтри для очищення річки та запобігання поширенню забруднення.
Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну повідомив, що уряд звернувся по допомогу до Європейського Союзу, аби швидше ліквідувати наслідки екологічної загрози. Ще 10 березня молдовська сторона направила офіційний запит до української влади після того, як у воді були помічені маслянисті плями.
