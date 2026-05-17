У Молдові відреагували на указ Путіна щодо Придністров’я: яка мета Кремля

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що рішення Кремля спростити отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я може бути пов’язане зі спробою залучити нових військових для війни проти України.

Александру Мунтяну заявив, що російська влада стикається зі зниженням темпів набору до армії для війни проти України, тому намагається розширити коло потенційних мобілізаційних ресурсів.

"Російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не визнають у цивілізованому світі. Я вважаю, що рішення Кремля пов’язане зі спробою залучити на фронт якомога більше солдатів, зважаючи на те, що останнім часом темпи набору знизилися", – сказав Мунтяну.

Очільник уряду Молдови закликав жителів Придністров’я обережно ставитися до ініціатив Кремля та пам’ятати, що громадянство передбачає не лише переваги, а й обов’язки, зокрема податки та інші державні зобов’язання. Мунтяну заявив, що влада Молдови обговорює можливі заходи у відповідь, включно з викликом російського посла до Міністерства закордонних справ.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує процедуру отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я. Тепер вони можуть подавати документи через російські консульства без дотримання частини стандартних вимог, серед яких проживання на території РФ або підтвердження знання російської мови. Раніше президент України Володимир Зеленський доручив провести консультації з молдовською стороною після появи нового указу Кремля.

