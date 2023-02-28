В Молдове пророссийская партия вышла на большой митинг: произошла стычка с полицией (ВИДЕО)



















На улицах Кишинева проходят антиправительственные протесты, организованные пророссийской партией "Шор". Люди начали сходиться с окрестностей в столицу Молдовы, где их остановила полиция, где со временем возникла стычка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавский ресурс News Maker.

Протесты в Молдове. Фото из открытых источников

На фоне информации, которую Кремль готовит государственный переворот в стране, Молдова ужесточает меры безопасности. Неделю назад был проведен футбольный матч Лиги Европы без зрителей, а также несколько часов остановили авиационное движение в стране. С 28 по 2 марта полиция объявила запрет на собрание, официально по приезду президента Греции.

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Именно в такой критический момент пророссийская партия Шор решила провести свою акцию протеста. Группа протестующих во главе с политиком Мариной Таубер из партии "Шор" вступила в дискуссию с полицейскими, заблокировавшими марш в направлении центра Кишинева, где расположены правительственные здания. В этот момент между полицией и протестующими возникла стычка.

Во время протестов толпа пророссийской партии выкрикивала лозунги против проевропейского лидера страны Майи Санду и обвиняла ее руководство с диктатурой.

Пророссийскую партию возглавляет бежавший от правосудия Молдовы олигарх Илан Шор, скрывающийся в Израиле, однако оттуда спонсорует деятельность партии. Шора обвиняют в воровстве 1 млрд евро в банковской системе Молдовы. Партия "Шор" — третья политическая сила в стране, которая пользуется поддержкой в опросах 12%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове хотят отказаться от молдавского языка.

Также "Комментарии" писал, что новый премьер-министр Молдовы ответил на планы Кремля захватить Кишинев.