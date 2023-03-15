В Молдове раскрыли планы Кремля по покорению государства: известная дата

Секретный документ под названием Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова был составлен еще в 2021 году, однако нигде не публиковался. В стратегии Кремля существует несколько моментов, которые использовали пророссийские партии или политики в Молдове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RISE Moldova.

Кремль намерен покорить Молдову. Фото из открытых источников

Детальная стратегия захвата Молдовы рассчитана до 2030 года. Согласно планам Москвы до 2022 года, Россия планировала изменить стратегию Молдовы, которая была направлена на ликвидацию Приднестровья. Кремль хотел, чтобы Молдова отказалась от политического и экономического давления на непризнанную территорию и открыла консульство в Приднестровье.

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До 2025 года планом предусмотрено расширить влияние политических сил Молдовы, поддерживающих конструктивные отношения с РФ. Таким образом, были бы сформированы пророссийская позиция, которая бы мешала Молдове на пути в НАТО. Кроме того, под чем влияние Молдова должна была уменьшить развитие своего военного потенциала.

Согласно стратегии Кремля до 2030 г. в Молдове образовались бы устойчивые пророссийские группировки со значительным влиянием в сфере экономики и политики, которые были против вступления страны в НАТО и полностью зависели бы от мнения в Москве. Как отмечает RISE Moldova, подобные мнения использует оппозиционная пророссийская партия "Шор", призывающая против сближения с ЕС и НАТО.

"Документ интересен, но он показывает, что они на шаг отстают от общей ситуации из-за войны в Украине и из-за региональной способности стран ЕС противостоять намерениям России достичь этого", — сказал глава кабинета премьер-министра Молдова Серджиу Дьякону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка США рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдове.

Также "Комментарии" писали, что у России были подобные планы аннексировать Беларусь.



