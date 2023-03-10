В Молдове рассказали, как решат проблему Приднестровья

Глава Министерства обороны Молдовы Анатолий Носатый утверждает, что Приднестровье снова станет полноценной частью его страны мирным путем, при условии, что Украина преодолеет Российскую Федерацию в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Глава Минобороны Анатолий Носатый. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Молдовы выступает за мирный план решения проблемы Приднестровья.

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"Республика Молдова желает реинтегрировать страну в течение многих лет, и это предполагается сделать мирным путем", — заявил Носатый.

Анатолий Носатый утверждает, что поиском реинтеграции Приднестровья станет диалог между всеми гражданами с обеих сторон Днестра. Ведь в Приднестровье, что на территории Молдовы все являются гражданами одной страны.

Кроме того, Носатый вспомнил, что у Модовых существуют планы реинтеграции Приднестровья еще с начала нулевых.

"Есть стратегия государственной реинтеграции. Мы говорим о таких планах реинтеграции еще с начала 2000-х годов", – заявил глава Минобороны.

Основным путем к мирному разрешению конфликта на территории Молдовы Носатый называет демилитаризацию Приднестровья. Кроме того, министр обороны считает, что российские войска не следует лишать оружия, ведь они должны просто покинуть территорию Молдовы.

"О российских войсках, безусловно, речь не идет, это силы, незаконно находящиеся на территории Молдова и должны быть эвакуированы как можно быстрее, без всяких условий", – утверждает Носатый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Молдова ответила на критику России по поводу своей языковой политики.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Украины на обвинения России в отношении "радиоактивных провокаций" в Приднестровье.