В Молдове скандал после обращения мэра Кишинева к Зеленскому: власти резко ответили

В Молдове разгорелся политический скандал после того, как мэр Кишинева Ион Чебан публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предотвратить возможный водный кризис. Заявление столичного мэра вызвало острую реакцию молдавского правительства, которое обвинило его в политизации проблемы и посоветовало сосредоточиться на состоянии городской инфраструктуры.

Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к Владимиру Зеленскому

Ион Чебан заявил, что из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище Молдова может столкнуться с серьезными перебоями в водоснабжении. По его мнению, именно украинские власти способны оперативно повлиять на ситуацию.

"Я официально обращаюсь к администрации в Киеве и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому. Я прошу прямого и личного участия в ситуации с водоснабжением Молдовы. Возможный кризис может повлечь за собой очень серьезные проблемы. К сожалению, я не доверяю руководству Молдовы, потому что не считаю, что оно может справиться с этой ситуацией", – сказал Чебан.

Однако такая позиция вызвала резкий ответ министра окружающей среды Молдовы Георга Хаждера. По его словам, мэру Кишинева следует больше внимания уделять модернизации водопроводной сети столицы и инвестировать в резервные источники водоснабжения, а не перекладывать ответственность на другие страны.

"Мэру Чебану лучше заняться устаревшей инфраструктурой и больше инвестировать в водоснабжение. Речь идет об устаревших трубах в Кишиневе, которые могут выйти из строя в любой момент. Ему было бы лучше заняться тем, что он обязан делать, и оставить эти проблемы, которые в большинстве своем не касаются той или иной страны, потому что речь идет об изменении климата, а о воде, которая меньше накапливается в водохранилище", — сказал Хаждер.

В начале июля Украина предложила Молдове сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду для сохранения запасов в случае длительной засухи. Молдова согласилась оставить действующий режим сброса воды до конца июля. Тогда же Хаждер предупредил, что Кишинев может столкнуться с перебоями в водоснабжении из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище. Он попросил от мэра Иона Чебана сообщить, есть ли у столицы резервные источники воды, которые можно быстро подключить в случае кризиса. Чебан в ответ назвал проблему "искусственной" и обвинил центральные власти в попытке "оставить Кишинев без воды".

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