В Молдове скандал после обращения мэра Кишинева к Зеленскому: власти резко ответили

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Slava Kot
В Молдове разгорелся политический скандал после того, как мэр Кишинева Ион Чебан публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предотвратить возможный водный кризис. Заявление столичного мэра вызвало острую реакцию молдавского правительства, которое обвинило его в политизации проблемы и посоветовало сосредоточиться на состоянии городской инфраструктуры.
Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к Владимиру Зеленскому
Ион Чебан заявил, что из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище Молдова может столкнуться с серьезными перебоями в водоснабжении. По его мнению, именно украинские власти способны оперативно повлиять на ситуацию.
Однако такая позиция вызвала резкий ответ министра окружающей среды Молдовы Георга Хаждера. По его словам, мэру Кишинева следует больше внимания уделять модернизации водопроводной сети столицы и инвестировать в резервные источники водоснабжения, а не перекладывать ответственность на другие страны.
В начале июля Украина предложила Молдове сократить объем сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду для сохранения запасов в случае длительной засухи. Молдова согласилась оставить действующий режим сброса воды до конца июля. Тогда же Хаждер предупредил, что Кишинев может столкнуться с перебоями в водоснабжении из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище. Он попросил от мэра Иона Чебана сообщить, есть ли у столицы резервные источники воды, которые можно быстро подключить в случае кризиса. Чебан в ответ назвал проблему "искусственной" и обвинил центральные власти в попытке "оставить Кишинев без воды".