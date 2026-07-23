У Молдові скандал після звернення мера Кишинева до Зеленського: влада різко відповіла

У Молдові розгорівся політичний скандал після того, як мер Кишинева Іон Чебан публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом допомогти запобігти можливій водній кризі. Заява столичного мера викликала гостру реакцію молдовського уряду, який звинуватив його у політизації проблеми та порадив зосередитися на стані міської інфраструктури.

Мер Кишинева Іон Чебан звернувся до Володимира Зеленського

Іон Чебан заявив, що через зниження рівня води у Дністровському водосховищі Молдова може зіткнутися з серйозними перебоями у водопостачанні. На його думку, саме українська влада здатна оперативно вплинути на ситуацію.

"Я офіційно звертаюся до адміністрації у Києві та, зокрема, до президента Володимира Зеленського. Я прошу про пряму та особисту участь у ситуації з водопостачанням Молдови. Можлива криза може спричинити дуже серйозні проблеми. На жаль, я не довіряю керівництву Молдови, тому що не вважаю, що воно може впоратися із цією ситуацією", — сказав Чебан

Однак така позиція викликала різку відповідь міністра навколишнього середовища Молдови Георге Хаждера. За його словами, меру Кишинева варто більше уваги приділяти модернізації водопровідної мережі столиці та інвестувати у резервні джерела водопостачання, а не перекладати відповідальність на інші країни.

"Меру Чебану краще зайнятися застарілою інфраструктурою і більше інвестувати у водопостачання. Йдеться про застарілі труби в Кишиневі, які можуть вийти з ладу в будь-який момент. Йому було б краще зайнятися тим, що він зобов'язаний робити, і залишити ці проблеми, які здебільшого не стосуються тієї чи іншої країни, тому що йдеться про зміну клімату, йдеться про воду, яка менше накопичується у водосховищі", — сказав Хаждер.

На початку липня Україна запропонувала Молдові скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 кубометрів на секунду для збереження запасів на випадок тривалої посухи. Молдова погодилася тимчасово залишити чинний режим скидання води до кінця липня. Тоді ж Хаждер попередив, що Кишинів може зіткнутися з перебоями у водопостачанні через зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Він попросив від мера Іона Чебана повідомити, чи має столиця резервні джерела води, які можна швидко підключити у разі кризи. Чебан у відповідь назвав проблему "штучною" та звинуватив центральну владу у спробі "залишити Кишинів без води".

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