У Молдові скандал після звернення мера Кишинева до Зеленського: влада різко відповіла

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Slava Kot
У Молдові розгорівся політичний скандал після того, як мер Кишинева Іон Чебан публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом допомогти запобігти можливій водній кризі. Заява столичного мера викликала гостру реакцію молдовського уряду, який звинуватив його у політизації проблеми та порадив зосередитися на стані міської інфраструктури.
Мер Кишинева Іон Чебан звернувся до Володимира Зеленського
Іон Чебан заявив, що через зниження рівня води у Дністровському водосховищі Молдова може зіткнутися з серйозними перебоями у водопостачанні. На його думку, саме українська влада здатна оперативно вплинути на ситуацію.
Однак така позиція викликала різку відповідь міністра навколишнього середовища Молдови Георге Хаждера. За його словами, меру Кишинева варто більше уваги приділяти модернізації водопровідної мережі столиці та інвестувати у резервні джерела водопостачання, а не перекладати відповідальність на інші країни.
На початку липня Україна запропонувала Молдові скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 кубометрів на секунду для збереження запасів на випадок тривалої посухи. Молдова погодилася тимчасово залишити чинний режим скидання води до кінця липня. Тоді ж Хаждер попередив, що Кишинів може зіткнутися з перебоями у водопостачанні через зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Він попросив від мера Іона Чебана повідомити, чи має столиця резервні джерела води, які можна швидко підключити у разі кризи. Чебан у відповідь назвав проблему "штучною" та звинуватив центральну владу у спробі "залишити Кишинів без води".