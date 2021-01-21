В Молдове суд изменил статус русского языка: подробности

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Вечканова Елена
В Конституционном Суде Молдовы приняли решение отменить официальный статус
русского языка на территории страны. О событии сообщает ресурс newsmaker.md.
Закон, защищающий русский язык, в Молдове признали неконституционным. Фото: newsmaker.md
Языком межнационального общения русский в Молдове стал благодаря принятому в декабре закону "О функционировании языков на территории Молдовы". Однако чуть
больше чем через месяц суд признал документ неконституционным.
С соответствующим запросом в КСМ обратились депутаты Октавиан Цыку, Дин
Плынгэу и Мария Чобану. По их мнению, заставлять госслужащих по требованию
граждан предоставлять документацию на русском или любом другом языке, на котором
составлялось заявление, было категорически неправильным. К тому же, политики
отмечали, что проголосован закон был с нарушением норм.
Также депутат заметил, что зависимость от русского языка определяет дальнейший
путь страны: независимость или остаться "придатком" РФ.
Интересно, что по словам главы Конституционного Суда Домники Маноле, один
из судей — Владимир Цуркан — имел особое мнение по обсуждаемому вопросу.
И все же вердикт вынесен: скандальный языковой закон в Молдове был отменен.
Вопрос государственного языка остается острым и для Украины. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что с 16 января сфера обслуживания в стане должна перейти на украинский язык.
Также на портале можно узнать о пользе и вреде украинского языкового закона.
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