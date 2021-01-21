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В Молдове суд изменил статус русского языка: подробности

Официальный статус у русского языка в Молдове «продержался» чуть больше месяца

сегодня, 17:23
Автор:

Вечканова Елена

В Конституционном Суде Молдовы приняли решение отменить официальный статус русского языка на территории страны. О событии сообщает ресурс newsmaker.md.

В Молдове суд изменил статус русского языка: подробности

Закон, защищающий русский язык, в Молдове признали неконституционным. Фото: newsmaker.md

Языком межнационального общения русский в Молдове стал благодаря принятому в декабре закону "О функционировании языков на территории Молдовы". Однако чуть больше чем через месяц суд признал документ неконституционным.

С соответствующим запросом в КСМ обратились депутаты Октавиан Цыку, Дин Плынгэу и Мария Чобану. По их мнению, заставлять госслужащих по требованию граждан предоставлять документацию на русском или любом другом языке, на котором составлялось заявление, было категорически неправильным. К тому же, политики отмечали, что проголосован закон был с нарушением норм.

"Если мы будем использовать русский для межэтнических отношений, то никогда не интегрируем нацменьшинства в молдавский политический дизайн. На это всегда будет влиять геополитическая повестка", — во время выступления заметил Октавиан Цыку.

Также депутат заметил, что зависимость от русского языка определяет дальнейший путь страны: независимость или остаться "придатком" РФ.

Интересно, что по словам главы Конституционного Суда Домники Маноле, один из судей — Владимир Цуркан — имел особое мнение по обсуждаемому вопросу.

И все же вердикт вынесен: скандальный языковой закон в Молдове был отменен.

Вопрос государственного языка остается острым и для Украины. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что с 16 января сфера обслуживания в стане должна перейти на украинский язык.

Также на портале можно узнать о пользе и вреде украинского языкового закона.


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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/ks-otmenil-zakon-o-funktsionirovanii-zykov-v-moldove/
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