В Нидерландах мужчина с арбалетом убил несколько человек (ВИДЕО)

В Нидерландах мужчина стрелял в людей из арбалета. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

В Нидерландах мужчина с арбалетом убил людей. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Алмело. Сообщается, что вооруженный злоумышленник убил двух людей с помощью ножа и еще в одного ранил.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Со слов очевидцев, мужчина с голым торсом держал в руках арбалет и попытался выстрелить в прибывших полицейских. При попытке выстрела злоумышленник был ранен.

Преступник был задержан. На данный момент стражи порядка проводят расследование. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

в Нидерландах суд признал таксистов Uber "сотрудниками". Профсоюз таксистов подал иск на компанию. По их словам, большая часть водителей получают меньше минимальной заработной платы. Своим решением суд постановил, что водители, которые

работают через платформу Uber, фактически являются наемными работниками в компании.

Топ-руководитель Uber в Северной Европе заявил, что удивлен таким решением.

Подробно об этом читайте в

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

Также портал "комментарии" информировал о том, что в городе Мандалая, что на севере Мьянмы прогремел взрыв. Сообщается, что в пункте проверки на коронавирусную инфекцию взорвалась бомба. В результате инцидента погибли, как минимум два человека и еще несколько были ранены. Среди пострадавших были силовики и сотрудники спасательной службы. Раненые были доставлены медиками в военный госпиталь. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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