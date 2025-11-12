logo

В Норвегии сделали важное заявление об использовании активов РФ для помощи Украине: что решил Столтенберг
НОВОСТИ

В Норвегии сделали важное заявление об использовании активов РФ для помощи Украине: что решил Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг прокомментировал возможность использования замороженных активов РФ для помощи Украине

12 ноября 2025, 17:40
Маламура Сергій

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Однако не будет использовать для этого свой суверенный фонд.

В Норвегии сделали важное заявление об использовании активов РФ для помощи Украине: что решил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

В то же время, министры финансов стран ЕС планируют обсудить этот вопрос 13 ноября. Об этом пишет The Guardian.

В Евросоюзе продолжают искать способ предоставить Украине около 140 млрд евро для поддержки в борьбе против агрессии РФ.

Вместе с тем Бельгия продолжает выступать против идеи использования замороженных российских активов, хранящихся в компании Euroclear.

Выход из тупика предложили некоторые члены парламента Норвегии. Они предположили, что суверенный фонд страны, крупнейший в мире с активами более 2 трлн долларов, может предоставить гарантию, которая покрывала бы возможные юридические риски этой схемы.

Однако Столтенберг не воспринял такую идею и заявил, что это "не вариант". Впрочем, он отметил общую готовность Осло присоединиться к планам Евросоюза.

По словам Столтенберга, Норвегия, не являющаяся членом ЕС, сейчас оказывает значительную финансовую помощь Украине. Страна может принять участие в планах Евросоюза. Но самостоятельно Осло не собирается предоставлять финансовые гарантии.

Как сообщал портал "Комментарии", Бельгия недавно заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" в сумме 140 миллиардов евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили рассмотрение этого вопроса, разрушив, таким образом, надежды украинского правительства получить средства в начале 2026 года.

Подавляющее большинство этих активов хранятся в центральном депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. Поэтому Бельгия опасается стать главной мишенью для юридических исков и финансовых мер со стороны России.



Источник: https://www.theguardian.com/europe
