В одной из стран ЕС резко упала поддержка украинских беженцев: подробности

Среди жителей Эстонии уменьшилась поддержка беженцев из Украины. Поддержку украинцев, пострадавших от российского военного вторжения и их размещение на эстонской территории, теперь поддерживает только 60 процентов эстонцев.

Украинские беженцы в Эстонии (фото из открытых источников)

Этот показатель свидетельствует о самом низком уровне поддержки украинцев с начала войны гражданами этой страны ЕС, сообщает err.ee.

В начале осени 60% эстонских граждан согласились, что их стране нужно принять беженцев из Украины. Таковы показатели опроса, который, выполняя заказы Государственной канцелярии, проводила компания Turu-uuringute.

Эта статистика поддержки приема украинских беженцев стала самой низкой с февраля прошлого года, утверждают сотрудники канцелярии.

При этом в начале этого года размещение беженцев из Украины поддержали от 74% до 82% опрошенных, а уже в сентябре – только 66%.

Еще чуть больше трети участников опроса (33%) не соглашается с тем, чтобы их страна предоставила убежище беженцам из Украины. Еще 10 процентов не определились по этой проблеме.

Среди респондентов, имеющих материальные проблемы, размещение беженцев в стране поддержали 42%, среди не имеющих таких проблем эстонцев доброжелательность проявили 66%.

Другой опрос, состоявшийся весной, показал, что 73% эстонцев согласились, чтобы их страна предоставила убежище украинским беженцам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, ослабевает ли европейская поддержка Украины . В Украине, по словам президента Владимира Зеленского, прошел "евросоюзовский" день, а именно – выездное заседание Совета по иностранным делам ЕС (впервые за пределами Евросоюза). Ранее это событие историческим назвал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель, обещавший поддержку нашей стране, несмотря на то, оказывает ли ее США.