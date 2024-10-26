В партии власти на выборах в Грузии пугают войной, если победит оппозиция

Основатель и почетный глава пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Эхо Кавказа.

Выборы в Грузии. Фото: из открытых источников

Иванишвили назвал оппозиционных политиков "иноагентами" и повторил российские пропагандистские нарративы, отметив, что победа проевропейских сил на выборах может повлечь за собой войну для Грузии.

"Рядом с нами идет война. Государство, управляющее агентурой, преследует цель – втянуть Грузию в вооруженный конфликт. Это может произойти очень быстро. Нас будет ждать катастрофа и руины", – заявил политик.

Иванишвили утверждает, что Грузинская мечта стремится сохранить мирный путь развития для Грузии, тогда как оппозиция, по его мнению, выполняет задачи иностранных государств, заинтересованных только в войне, "происходящей рядом".

Читайте также на портале "Комментарии" — грузинские оппозиционные партии вместе могут набрать более половины голосов на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября. У пророссийской "Грузинской мечты" серьезное проседание по поддержке. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Edison Research, сообщает "Эхо Кавказа". Чего ждать от парламентских выборов? Возможно ли кардинальное изменение курса Грузии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в провластной партии Грузии рассказали, почему на самом деле Киев и Тбилиси не приняли в НАТО.



