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Кравцев Сергей
Основатель и почетный глава пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Эхо Кавказа.
Выборы в Грузии. Фото: из открытых источников
Иванишвили назвал оппозиционных политиков "иноагентами" и повторил российские пропагандистские нарративы, отметив, что победа проевропейских сил на выборах может повлечь за собой войну для Грузии.
Иванишвили утверждает, что Грузинская мечта стремится сохранить мирный путь развития для Грузии, тогда как оппозиция, по его мнению, выполняет задачи иностранных государств, заинтересованных только в войне, "происходящей рядом".
Читайте также на портале "Комментарии" — грузинские оппозиционные партии вместе могут набрать более половины голосов на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября. У пророссийской "Грузинской мечты" серьезное проседание по поддержке. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Edison Research, сообщает "Эхо Кавказа". Чего ждать от парламентских выборов? Возможно ли кардинальное изменение курса Грузии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в провластной партии Грузии рассказали, почему на самом деле Киев и Тбилиси не приняли в НАТО.
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