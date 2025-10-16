logo

В Politico рассказали, сколько лет осталось у Европы на подготовку к войне с Россией
НОВОСТИ

16 октября 2025, 10:36
Автор:
Кравцев Сергей

Жители стран Евросоюза должны понимать, что у них осталось приблизительно пять лет на подготовку к войне, согласно военному плану, который будет представлен Европейской комиссией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Подготовка к войне с Россией. Фото: из открытых источников

"К 2030 году Европе необходима достаточно сильная европейская оборонительная позиция, чтобы убедительно сдерживать своих противников, а также реагировать на любые акты агрессии", — говорится в проекте плана, который обсуждался министрами обороны, прежде чем его представят Коллегии Комиссаров.

На следующей неделе документ будет представлен лидерам ЕС.

"Демилитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем", — говорится в документе.

Авторы материала отмечают, что, хотя страны ЕС быстро увеличивают свои оборонные бюджеты, большая часть этих расходов "по-прежнему носит преимущественно национальный характер, что ведет к фрагментации, росту затрат и отсутствию совместимости".

Исполнительный орган ЕС призывает столицы закупать оружие совместно и хочет, чтобы к концу 2027 года как минимум 40% оборонных закупок осуществлялось по совместным контрактам — сейчас этот показатель меньше пятой части. План также устанавливает цели, чтобы к 2028 году как минимум 55% закупок вооружений приходилось на компании ЕС и Украины, а к 2030 году — не менее 60%.

Источник: https://www.politico.eu/article/eu-ukraine-russia-ready-for-war-2030/
